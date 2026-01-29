¡Vuelve la Liga MX! Cuándo y por dónde ver los partidos de la Jornada 4 del Clausura 2026
Después de una breve pausa para que la Selección Mexicana enfrentara a Panamá y Bolivia, el balón vuelve a rodar en las canchas de nuestro país.
El parón por el Tri nos dejó con las ganas, pero la espera terminó: el Clausura 2026 de la Liga MX se reanuda con una Jornada 4 que llega con partidos atractivos y cuentas pendientes.
La liga se detuvo con las Chivas en la cima, presumiendo un paso perfecto de 9 puntos que tiene a su afición ilusionada.
En el otro extremo, la crisis en el América es el tema de conversación; las Águilas han tenido un arranque de pesadilla y siguen sin poder anotar un solo gol en lo que va del torneo.
Con Toluca y Cruz Azul acechando los primeros puestos, este fin de semana será decisivo para marcar el rumbo de la temporada.
Liga MX: Horarios y dónde ver la Jornada 4 - Clausura 2026
Para que no te pierdas ni un minuto del regreso del futbol mexicano, aquí tienes la cartelera completa con los canales y plataformas de streaming que transmitirán los partidos:
Viernes 30 de enero
-Puebla vs. Toluca | 19:00 horas | Azteca 7, FOX One
-Pumas vs. Santos | 21:00 horas | Vix Premium
-Juárez vs. Cruz Azul | 21:00 horas | Azteca 7, FOX One
Sábado 31 de enero
-América vs. Necaxa | 16:00 horas | Canal 5, TUDN, LayvTime, Vix Premium
-Atlético de San Luis vs. Chivas | 17:00 horas | ESPN, Disney+, Vix Premium
-Atlas vs. Mazatlán | 17:00 horas | Vix Premium, LayvTime
-Monterrey vs. Tijuana | 19:00 horas | Canal 5, TUDN, LayvTime, Vix Premium
-León vs. Tigres | 19:00 horas | FOX One
Domingo 1 de febrero
-Querétaro vs. Pachuca | 17:00 horas | FOX One