Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Vuelve la Liga MX! Cuándo y por dónde ver los partidos de la Jornada 4 del Clausura 2026

LIGA MX EQUIPOS ROTA
LIGA MX EQUIPOS ROTA
Esteban Gutiérrez 14:50 - 29 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El futbol mexicano vuelve a la acción tras la pausa de una semana por los partidos del Tri

Después de una breve pausa para que la Selección Mexicana enfrentara a Panamá y Bolivia, el balón vuelve a rodar en las canchas de nuestro país. 

El parón por el Tri nos dejó con las ganas, pero la espera terminó: el Clausura 2026 de la Liga MX se reanuda con una Jornada 4 que llega con partidos atractivos y cuentas pendientes.

La liga se detuvo con las Chivas en la cima, presumiendo un paso perfecto de 9 puntos que tiene a su afición ilusionada. 

Richard Ledezma y Roberto Alvarado en el partido entre Chivas y Querétaro de la Jornada 3 del Clausura 2025 | IMAGO7
Richard Ledezma y Roberto Alvarado en el partido entre Chivas y Querétaro de la Jornada 3 del Clausura 2025 | IMAGO7

En el otro extremo, la crisis en el América es el tema de conversación; las Águilas han tenido un arranque de pesadilla y siguen sin poder anotar un solo gol en lo que va del torneo. 

Con Toluca y Cruz Azul acechando los primeros puestos, este fin de semana será decisivo para marcar el rumbo de la temporada.

José Zúñiga en el partido entre América y Pachuca de la Jornada 3 del Clausura 2025 | IMAGO7
José Zúñiga en el partido entre América y Pachuca de la Jornada 3 del Clausura 2025 | IMAGO7

Liga MX: Horarios y dónde ver la Jornada 4 - Clausura 2026

Para que no te pierdas ni un minuto del regreso del futbol mexicano, aquí tienes la cartelera completa con los canales y plataformas de streaming que transmitirán los partidos:

Viernes 30 de enero

-Puebla vs. Toluca | 19:00 horas | Azteca 7, FOX One

-Pumas vs. Santos | 21:00 horas | Vix Premium

-Juárez vs. Cruz Azul | 21:00 horas | Azteca 7, FOX One

Sábado 31 de enero

-América vs. Necaxa | 16:00 horas | Canal 5, TUDN, LayvTime, Vix Premium

-Atlético de San Luis vs. Chivas | 17:00 horas | ESPN, Disney+, Vix Premium

-Atlas vs. Mazatlán | 17:00 horas | Vix Premium, LayvTime

-Monterrey vs. Tijuana | 19:00 horas | Canal 5, TUDN, LayvTime, Vix Premium

-León vs. Tigres | 19:00 horas | FOX One

Domingo 1 de febrero

-Querétaro vs. Pachuca | 17:00 horas | FOX One

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Liga MX
Últimos videos
Lo Último
10:24 ¡Los tachan de copiones! Afición de Chivas revienta al América por foto oficial en obras del Estadio Azteca
10:10 ‘Me avisaron en el hospital’: Pablo Aguilar reveló cómo se enteró de su llegada al América
09:31 Novak Djokovic venció a Jannik Sinner en cinco sets y avanza a la Final del Australian Open
09:30 Alexis Vega confesó doloroso tratamiento: ‘Me tenía que tomar 22 pastillas al día’
09:26 El eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha: ¿se verá en México?
09:04 ¿Su nueva joya? Barcelona llega a acuerdo con Al Ahly por promesa egipcia de 18 años
09:01 Leon Goretzka dejará el Bayern Munich al final de la temporada tras ocho años
08:52 ¿Adiós Santi Giménez? Jean Philippe Mateta cerca de cerrar acuerdo con AC Milan
08:35 Joao Pedro renovará con Atlético de San Luis hasta 2027; confirman reportes
08:31 Alcaraz vence a Zverev en un duelo épico y avanza a la final del Abierto de Australia
Tendencia
1
Futbol ¡Bombazo! Toluca ficha a exfutbolista de Real Madrid para el Clausura 2026
2
Futbol Champions League 2025/26: Así se jugarán los playoffs
3
Futbol ¡Con los niños no! Allan Saint-Maximin denunció que sus hijos fueron víctima de racismo
4
Contra ¿De qué murió Pedro Torres? El productor de Big Brother falleció rodeado de su familia
5
Futbol Rodrigo Aguirre a Tigres, ¿qué extranjero saldrá para su llegada?
6
Otros Deportes Alcaraz vence a Zverev en un duelo épico y avanza a la final del Abierto de Australia
Te recomendamos
¡Los tachan de copiones! Afición de Chivas revienta al América por foto oficial en obras del Estadio Azteca
Futbol
30/01/2026
¡Los tachan de copiones! Afición de Chivas revienta al América por foto oficial en obras del Estadio Azteca
‘Me avisaron en el hospital’: Pablo Aguilar reveló cómo se enteró de su llegada al América
Futbol
30/01/2026
‘Me avisaron en el hospital’: Pablo Aguilar reveló cómo se enteró de su llegada al América
Novak Djokovic venció a Jannik Sinner en cinco sets y avanza a la Final del Australian Open
Otros Deportes
30/01/2026
Novak Djokovic venció a Jannik Sinner en cinco sets y avanza a la Final del Australian Open
Alexis Vega confesó doloroso tratamiento: ‘Me tenía que tomar 22 pastillas al día’
Futbol
30/01/2026
Alexis Vega confesó doloroso tratamiento: ‘Me tenía que tomar 22 pastillas al día’
El eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha: ¿se verá en México?
Contra
30/01/2026
El eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha: ¿se verá en México?
¿Su nueva joya? Barcelona llega a acuerdo con Al Ahly por promesa egipcia de 18 años
Futbol
30/01/2026
¿Su nueva joya? Barcelona llega a acuerdo con Al Ahly por promesa egipcia de 18 años