¡Vuelve la Liga MX! Cuándo y por dónde ver los partidos de la Jornada 4 del Clausura 2026

Después de una breve pausa para que la Selección Mexicana enfrentara a Panamá y Bolivia, el balón vuelve a rodar en las canchas de nuestro país.

El parón por el Tri nos dejó con las ganas, pero la espera terminó: el Clausura 2026 de la Liga MX se reanuda con una Jornada 4 que llega con partidos atractivos y cuentas pendientes.

La liga se detuvo con las Chivas en la cima, presumiendo un paso perfecto de 9 puntos que tiene a su afición ilusionada.

Richard Ledezma y Roberto Alvarado en el partido entre Chivas y Querétaro de la Jornada 3 del Clausura 2025 | IMAGO7

En el otro extremo, la crisis en el América es el tema de conversación; las Águilas han tenido un arranque de pesadilla y siguen sin poder anotar un solo gol en lo que va del torneo.

Con Toluca y Cruz Azul acechando los primeros puestos, este fin de semana será decisivo para marcar el rumbo de la temporada.

José Zúñiga en el partido entre América y Pachuca de la Jornada 3 del Clausura 2025 | IMAGO7

Liga MX: Horarios y dónde ver la Jornada 4 - Clausura 2026

Para que no te pierdas ni un minuto del regreso del futbol mexicano, aquí tienes la cartelera completa con los canales y plataformas de streaming que transmitirán los partidos:

Viernes 30 de enero

-Puebla vs. Toluca | 19:00 horas | Azteca 7, FOX One

-Pumas vs. Santos | 21:00 horas | Vix Premium

-Juárez vs. Cruz Azul | 21:00 horas | Azteca 7, FOX One

Sábado 31 de enero

-América vs. Necaxa | 16:00 horas | Canal 5, TUDN, LayvTime, Vix Premium

-Atlético de San Luis vs. Chivas | 17:00 horas | ESPN, Disney+, Vix Premium

-Atlas vs. Mazatlán | 17:00 horas | Vix Premium, LayvTime

-Monterrey vs. Tijuana | 19:00 horas | Canal 5, TUDN, LayvTime, Vix Premium

-León vs. Tigres | 19:00 horas | FOX One

Domingo 1 de febrero