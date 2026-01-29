Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

América y Palmeiras llegan a un acuerdo por el fichaje de Raphael Veiga

América negocia con Palmeiras por Veiga | MEXSPORT
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 10:29 - 29 enero 2026
Los clubes acordaron un préstamo con opción a compra para que el atacante del Verdão llegue a Coapa en los próximos días informó ESPN desde Brasil

Acuerdo entre clubes. A falta de que se haga oficial, reportes desde Brasil señalan que América y Palmeiras han alcanzando un acuerdo para el traspaso de Raphael Veiga, quién llegará a Coapa para reforzar la plantilla en búsqueda del título este Clausura 2026.

El Palmeiras ha avanzado significativamente en las negociaciones para ceder en calidad de préstamo al mediocampista Raphael Veiga al Club América, según información obtenida por ESPN este jueves.

Veiga en el Mundial de Clubes con Palmeiras | MEXSPORT

PRÉSTAMO CON OPCIÓN A COMPRA

Fuentes cercanas a la operación indican que el ídolo del Verdão se uniría a las Águilas mediante un préstamo hasta finales de 2026, con un cargo de 1,5 millones de dólares. El acuerdo también incluiría una opción de compra.

Raphael Veiga, jugador de Palmeiras pretendido por América

De acuerdo con los detalles revelados, el América tendrá hasta el 15 de diciembre para ejercer la cláusula de adquisición definitiva, fijada en 6 millones de dólares.

Aunque la transferencia aún no está cerrada, se encuentra en una fase muy avanzada y se espera que se haga oficial entre este jueves y el viernes.

NÚMEROS DE VEIGA ESTA TEMPORADA

En la presente temporada, Raphael Veiga ha tenido una participación limitada, disputando solo 122 minutos en tres partidos, sin registrar goles ni asistencias. El miércoles pasado, fue convocado por el técnico Abel Ferreira para el partido contra el Atlético-MG, pero no llegó a jugar. Este jueves, el mediocampista entrenó con normalidad junto a sus compañeros en la Academia de Futebol.

Con 109 goles, el dorsal '23' es el máximo artillero del Palmeiras en el siglo XXI, superando a figuras como Dudu, que suma 88. Además, Veiga se encuentra entre los diez jugadores con más títulos en la historia del club, con 10 trofeos, igualando a leyendas como Luan, Zé Rafael, Rony y el exmediocampista Dudu (Olegário Tolói de Oliveira).

Su importancia también se refleja en los momentos decisivos: es el futbolista que más finales ha disputado y que más goles ha marcado en ellas con la camiseta del Verdão.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

