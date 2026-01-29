Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Figura del Palmeiras habla sobre la posible llegada de Veiga al América

Raphael Veiga, posible fichaje del América | AP
David Torrijos Alcántara 07:46 - 29 enero 2026
Un referente del conjunto brasileño se pronunció sobre la posible transferencia de Veiga al futbol mexicano, generando expectativas en la afición azulcrema.

El Club América ha batallado para encontrar un mediocampista creativo que dirija la orquesta del equipo. Aunque Álvaro Fidalgo ha demostrado su calidad, ha quedado claro que necesita un socio en la generación de juego, una carencia que se reflejó en los decepcionantes resultados de las últimas dos temporadas.

Veiga en el Mundial de Clubes con Palmeiras | MEXSPORT

Ante esta situación, la directiva azulcrema ha puesto sus ojos en Raphael Veiga, considerado uno de los mejores volantes ofensivos del continente. Veiga es el motor del Palmeiras, actual subcampeón de América y múltiple ganador de la Copa Libertadores en años recientes. Con este movimiento, las Águilas buscan dar un golpe de autoridad y elevar la calidad de su plantilla.

Mientras las negociaciones entre América y Palmeiras avanzan, una de las estrellas del equipo brasileño ha comentado la situación. Veiga es una pieza fundamental y muy querida en el vestuario del ‘Verdão’, por lo que su posible salida no es indiferente para sus compañeros, quienes han reconocido la veracidad de los rumores.

El encargado de hablar fue Andreas Pereira, exjugador del Manchester United y del Fulham de la Premier League. Tras el partido del miércoles por el Brasileirao, en el que Veiga no tuvo minutos, Pereira compartió su opinión sobre el futuro del mediocampista pretendido por el club mexicano.

Una amistad forjada dentro y fuera del campo

Pereira destacó la gran relación que ha construido con Veiga, a pesar del poco tiempo que llevan jugando juntos.

"Desde que llegué, me ha ayudado mucho en el día a día. Siempre me habla y me aconseja sobre lo que debo y no debo hacer. Le estoy muy agradecido por eso y por poder llamarlo 'amigo'", confesó emocionado.

Respecto a la posibilidad de que su compañero emigre al futbol mexicano, Pereira confirmó que la oferta es real y expresó su apoyo incondicional.

"Sabemos lo bueno que es, su trayectoria con el Palmeiras y su importancia para nuestro grupo. Quiero que sea feliz y apoyaré lo que decida, ya sea irse o quedarse con nosotros", declaró.
Veiga con Palmeiras I MEXSPORT

Finalmente, el exjugador de la Premier League no ocultó su deseo personal, aunque respeta la decisión de su amigo.

"Obviamente, me encantaría que se quedara, pero bueno, ya veremos qué pasa en el futuro", sentenció Pereira.
América quiere a Raphael Veiga | MEXSPORT
