Carín León debuta como futbolista y se convierte en campeón en su primer partido

Aunque se dedique a la música, Carín León se ha dado tiempo para incursionar en otras cosas a lo largo de su carrera, tales como la actuación en papeles pequeños dentro de algunos comerciales, pero esta vez ha dado el salto para dedicarse solo por un rato al deporte.

El intérprete de Primera Cita ha decidido convertirse por unas horas en futbolista, y no solo eso, sino que en sus primeros momentos como jugador ha logrado convertirse en campeón junto a algunos exfutbolistas que lograron consagrarse en la Liga MX.

Trofeos del torneo La Cura | IG: @carinleonoficial

Carín es campeón junto a sus amigos

A través de su cuenta de Instagram, en la cual cuenta con más de cinco millones de seguidores, Carín León ha compartido que fue parte de un torneo junto a algunos de los exfutbolistas más famosos y que se han retirado en un tiempo relativamente reciente.

"Para bajar el nervio, ayer se armó un torneo con grandes compas futboleros", fueron las palabras que Carín incluyó en el posteo, mismo en el que ha incluido fotografías, en las cuales se puede ver que estuvieron presentes figuras como Jared Borgetti, Francisco 'Maza' Rodríguez, Ricardo Osorio y hasta el exjugador de Puebla, Francisco 'el Messi' Acuña.

Carín vistiendo el uniforme de Santos en el torneo | IG: @carinleonoficial

Como detalle extra, el uniforme que el equipo de Carín utilizó fue el de Santos Laguna, en el cual no fue extraño ver a Jared, pero sí al 'Maza', ya que, aunque a lo largo de su carrera fue parte de varios equipos, en realidad nunca vistió el de los laguneros.

Esta reta que organizó el cantante mexicano fue como parte de la previa de La Cura Fest, un evento organizado por él, ya que incluso en las playeras y lonas del torneo se pudo ver el logo oficial de su proyecto musical, un león utilizando sombrero inclinado hacia un lado.

¿Llegará a la laguna?

En los comentarios de la publicación, sus fans han dado el visto bueno para que Carín se aleje un poco de los escenarios y cambie su disciplina por la deportiva, ya que se pueden ver comentarios como: "Eres el mejor", "se puso bueno el juego" y más; esto sumado a palabras que también llegaron del mismo Santos Laguna alabando el uniforme utilizado o de otro cantante como Adriel Favela, quien solo comentó emojis de fuego.

Carín León abrazando a Jared Borgetti | IG: @carinleonoficial