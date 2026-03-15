Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

Carín León debuta como futbolista y se convierte en campeón en su primer partido

Carín León levantando el trofeo de su propio torneo | IG: @carinleonoficial
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 16:49 - 15 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El cantante de regional mexicano se consagró en el torneo 'La Cura' junto a otras figuras del futbol mexicano

Aunque se dedique a la música, Carín León se ha dado tiempo para incursionar en otras cosas a lo largo de su carrera, tales como la actuación en papeles pequeños dentro de algunos comerciales, pero esta vez ha dado el salto para dedicarse solo por un rato al deporte.

El intérprete de Primera Cita ha decidido convertirse por unas horas en futbolista, y no solo eso, sino que en sus primeros momentos como jugador ha logrado convertirse en campeón junto a algunos exfutbolistas que lograron consagrarse en la Liga MX.

Trofeos del torneo La Cura | IG: @carinleonoficial

Carín es campeón junto a sus amigos

A través de su cuenta de Instagram, en la cual cuenta con más de cinco millones de seguidores, Carín León ha compartido que fue parte de un torneo junto a algunos de los exfutbolistas más famosos y que se han retirado en un tiempo relativamente reciente.

"Para bajar el nervio, ayer se armó un torneo con grandes compas futboleros", fueron las palabras que Carín incluyó en el posteo, mismo en el que ha incluido fotografías, en las cuales se puede ver que estuvieron presentes figuras como Jared Borgetti, Francisco 'Maza' Rodríguez, Ricardo Osorio y hasta el exjugador de Puebla, Francisco 'el Messi' Acuña.

Carín vistiendo el uniforme de Santos en el torneo | IG: @carinleonoficial

Como detalle extra, el uniforme que el equipo de Carín utilizó fue el de Santos Laguna, en el cual no fue extraño ver a Jared, pero sí al 'Maza', ya que, aunque a lo largo de su carrera fue parte de varios equipos, en realidad nunca vistió el de los laguneros.

Esta reta que organizó el cantante mexicano fue como parte de la previa de La Cura Fest, un evento organizado por él, ya que incluso en las playeras y lonas del torneo se pudo ver el logo oficial de su proyecto musical, un león utilizando sombrero inclinado hacia un lado.

¿Llegará a la laguna?

En los comentarios de la publicación, sus fans han dado el visto bueno para que Carín se aleje un poco de los escenarios y cambie su disciplina por la deportiva, ya que se pueden ver comentarios como: "Eres el mejor", "se puso bueno el juego" y más; esto sumado a palabras que también llegaron del mismo Santos Laguna alabando el uniforme utilizado o de otro cantante como Adriel Favela, quien solo comentó emojis de fuego.

Carín León abrazando a Jared Borgetti | IG: @carinleonoficial

Pero hablando de Santos, hubo algunos usuarios que prefirieron comparar lo que sería si Carín León decidiera practicar futbol de manera frecuente, asegurando que en realidad sí podría hacer un mejor trabajo que muchos miembros del plantel actual.

Últimos videos
Lo Último
18:03 Liga MX: ¿Qué encuentros se disputarán en la Jornada 12 del Clausura 2026?
17:48 ¡Llegó el debut! James Rodríguez vio sus primeros minutos en la MLS
17:37 La Liga: ¿Dónde y cuándo ver Rayo Vallecano vs Levante?
17:33 Joan Laporta festeja con bailecito haber ganado las elecciones para presidente del Barcelona
17:33 Premios Oscar 2026: Así es el dispositivo de seguridad alrededor del evento de Hollywood
17:26 Hijo del Vikingo disfruta más su etapa como rudo: “Me siento en mi zona”
17:26 Así es la tremenda mansión del 'Apache' Carlos Tevez
17:22 Premios Oscar 2026: los mejores looks que deslumbraron en la alfombra roja
17:15 ¿Rivalidad a la vista? Jaylen Waddle, de Dolphins, asegura que destruiría Patrick Surtain, de Broncos, a golpes
16:59 Anselmi camina sobre la cuerda floja tras goleada de Flamengo a Botafogo
Tendencia
1
Contra Difunden video del accidente donde murió Diego Osuna Miranda, hijo del director de BBVA México
2
Futbol Iker Fimbres presenta dura lesión tras el FC Juárez vs Monterrey
3
Otros Deportes ¡Todavía más histórico! Isaac del Toro conquista la Tirreno-Adriático 2026
4
Empelotados Carín León debuta como futbolista y se convierte en campeón en su primer partido
5
Futbol Internacional OFICIAL: Finalissima 2026 ha sido cancelada
6
Futbol Internacional Hormiga González empata a Lamine Yamal como máximo goleador Sub-23 del mundo
Te recomendamos
Liga MX: ¿Qué encuentros se disputarán en la Jornada 12 del Clausura 2026?
Futbol
15/03/2026
Liga MX: ¿Qué encuentros se disputarán en la Jornada 12 del Clausura 2026?
James Rodríguez vio su primeros minutos con Minnesota United | CAPTURA
Futbol
15/03/2026
¡Llegó el debut! James Rodríguez vio sus primeros minutos en la MLS
La Liga: ¿Dónde y cuándo ver Rayo Vallecano vs Levante?
Futbol
15/03/2026
La Liga: ¿Dónde y cuándo ver Rayo Vallecano vs Levante?
Joan Laporta festeja con bailecito haber ganado las elecciones para presidente del Barcelona
Futbol
15/03/2026
Joan Laporta festeja con bailecito haber ganado las elecciones para presidente del Barcelona
Premios Oscar 2026: Así es el dispositivo de seguridad alrededor del evento de Hollywood
Contra
15/03/2026
Premios Oscar 2026: Así es el dispositivo de seguridad alrededor del evento de Hollywood
Hijo del Vikingo disfruta más su etapa como rudo: “Me siento en mi zona”
Lucha
15/03/2026
Hijo del Vikingo disfruta más su etapa como rudo: “Me siento en mi zona”