¿Comprarás dólares este jueves 30 de abril? Así amanece el peso mexicano
Si tienes en mente cambiar tus pesos por dólares este jueves 30 de abril de 2026, es buen momento debido a que la moneda nacional se mantiene estable, pese a los cambios en el mercado bursátil por la guerra en Medio Oriente.
La moneda nacional quedó en 17.55 unidades por dólar, 1 centavo más que el pasado miércoles 29 de abril.
Así amanece el dólar en bancos
Recuerda que en caso de cambio (ya sea compra o venta), el precio puede variar en la ventanilla de cada banco o casa de cambio, debido a que el valor de las monedas sufre una variable constante.
Afirme:
16.50 a la compra.
18.00 a la venta.
Banco Azteca:
16.20 a la compra.
18.19 a la venta.
BBVA Bancomer:
16.54 a la compra.
17.67 a la venta.
Banorte:
16.35 a la compra.
17.85 a la venta.
Banamex:
16.98 a la compra.
18.00 a la venta.
Scotiabank:
16.90 a la compra.
18.00 a la venta.
¿Por qué sube el dólar?
Según un análisis financiero de Monex, el avance del dólar a inicios de semana se debe a la incertidumbre económica en Estados Unidos y el retroceso en la confianza del consumidor en México. Sin embargo, el peso ha sabido mantenerse a flote.
Así que si tienes que hacer algún movimiento, hoy podría ser un buen momento para cambiar tus dólares… pero no olvides revisar bien el tipo de cambio en ventanilla.
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