VIDEO: Fuerte movilización en La Raza: incendio en área de urgencias del IMSS

Un conato de incendio en el Hospital La Raza del IMSS, en la Ciudad de México, generó momentos de tensión y una fuerte movilización de cuerpos de emergencia, luego de que se registrara la presencia de humo visible desde el exterior del complejo médico. De acuerdo con reportes oficiales, el incidente tuvo su origen en un cortocircuito en el área de urgencias, lo que provocó la emisión de humo gris y negro que alertó tanto a personal médico como a visitantes.

El hecho ocurrió específicamente en el techo del área de urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que obligó a activar protocolos de seguridad de manera inmediata. Como parte de estas medidas, algunos pacientes, incluidos aquellos en terapia intensiva, fueron desalojados de forma preventiva para evitar cualquier riesgo derivado de la situación.

Los bomberos acudieron a tiempo para que el incendio no se propagara a otras áreas / Redes Sociales

Bomberos controlan el incendio y evitan daños mayores

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudieron rápidamente al lugar para atender la emergencia. Informaron que el incendio fue extinguido, por lo que actualmente se realizan labores de remoción y enfriamiento en la zona afectada, con el objetivo de descartar cualquier reactivación del fuego.

El incidente fue catalogado como un conato de incendio, es decir, un evento de menor magnitud que logró ser controlado de manera oportuna gracias a la intervención de los equipos de emergencia. Entre las acciones realizadas por los bomberos se incluyen el control total del incendio, el enfriamiento del área afectada y la revisión estructural preventiva del inmueble.

De acuerdo con las autoridades, el objetivo principal fue evitar la propagación del fuego hacia otras zonas del hospital, así como reducir los riesgos asociados a la acumulación de humo dentro de las instalaciones.

Los pacientes tuvieron que ser desalojados ante la emergencia del momento / Redes Sociales

Evacuación preventiva de pacientes y personal

Como medida de seguridad, cerca de 300 personas entre pacientes, personal médico y visitantes fueron evacuadas de distintas áreas del hospital. Esta acción permitió mantener el control de la situación mientras los cuerpos de emergencia trabajaban en la contención del fuego y la inspección del inmueble.

A pesar de la magnitud del despliegue, autoridades indicaron que no se reportan personas lesionadas. Sin embargo, la evacuación generó momentos de incertidumbre entre familiares de pacientes, quienes permanecieron en el exterior del hospital a la espera de información sobre sus seres queridos.

El incendio ocurrió por un corto circuito en el área de emergencias, donde no hubo lesionados / Redes Sociales

Familiares esperan información tras el incidente

En el exterior del Hospital La Raza, familiares y acompañantes de pacientes se concentraron para solicitar informes sobre la situación al interior del inmueble. La presencia de ambulancias, unidades de bomberos y personal de seguridad marcó el ambiente durante varios minutos, mientras avanzaban las labores de atención.

El flujo de personas se mantuvo constante en los accesos principales del centro médico, donde autoridades y personal del hospital ofrecieron información conforme se desarrollaban las revisiones. La escena generó expectación y preocupación entre quienes aguardaban noticias sobre pacientes y trabajadores que se encontraban dentro al momento del incidente.