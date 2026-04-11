VIDEO: Hombre provoca incendio en vagón de la Línea B del Metro CDMX

Un incendio dentro de un vagón de la Línea B del Metro de la Ciudad de México provocó momentos de pánico entre usuarios, luego de que un hombre presuntamente iniciara el fuego al interior del tren.

El incendio ocurrió dentro de uno de un vagón del Metro CDMX. / iStock

¿Qué pasó en la Línea B del Metro CDMX?

De acuerdo con reportes de usuarios difundidos en redes sociales, un sujeto habría provocado un incendio dentro de un vagón mientras el tren se encontraba en operación.

Testimonios señalan que el hombre presuntamente se encontraba en estado de intoxicación y que el fuego se originó cuando intentó encender un cigarro, lo que derivó en un flamazo al interior del convoy.

El incidente generó humo dentro del vagón y obligó a los pasajeros a reaccionar de inmediato ante el riesgo.

Usuarios captaron en video el momento en que se generó humo dentro del convoy del Metro capitalino. / RS

Usuarios vivieron momentos de pánico

Videos que circulan en redes muestran el momento en que el fuego se propaga brevemente, provocando alarma entre los pasajeros que viajaban en el tren.

De acuerdo con versiones difundidas en línea, el incidente ocasionó tensión y confusión entre los usuarios, quienes buscaron alejarse del punto donde se originó el fuego.

El fuego se habría originado cuando un hombre intentó encender un cigarro al interior del tren. / RS

Sin postura oficial hasta el momento

Hasta ahora, autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro no han emitido un posicionamiento oficial sobre lo ocurrido ni han confirmado si hubo personas lesionadas.

Autoridades del STC Metro no han emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido. / iStock