Estafas con IA en CDMX: así engañan a personas que buscan a sus mascotas

La búsqueda de mascotas perdidas en la Ciudad de México se ha convertido en un blanco para la delincuencia. En días recientes, se detectó un nuevo esquema de extorsión en el que criminales utilizan inteligencia artificial para engañar a dueños desesperados, haciéndoles creer que sus animales han sido encontrados.

La búsqueda de mascotas perdidas en la Ciudad de México se ha convertido en un blanco para la delincuencia. / iStock

¿Cómo operan los extorsionadores con inteligencia artificial?

De acuerdo con reportes vecinales en la capital, los delincuentes rastrean publicaciones en redes sociales donde se difunden anuncios de mascotas extraviadas, especialmente aquellas que incluyen números telefónicos de contacto.

Una vez identificadas las posibles víctimas, los estafadores se comunican haciéndose pasar por supuestos integrantes de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Tras establecer contacto, envían imágenes de la mascota presuntamente localizada en un refugio —material que puede estar manipulado o generado con inteligencia artificial— y solicitan un depósito de dinero para concretar la entrega a domicilio.

Sin embargo, la recuperación del animal nunca ocurre.

Extorsionadores contactan a víctimas tras rastrear publicaciones de mascotas extraviadas en redes sociales. / iStock

Alertan por casos en colonias de la CDMX

Esta modalidad de fraude fue advertida inicialmente por vecinos de la colonia Juárez, quienes difundieron el caso en redes sociales para prevenir a otros ciudadanos.

En los mensajes de alerta se advierte que el problema podría extenderse a otras zonas de la capital, por lo que se pide a la población mantenerse informada y extremar precauciones al compartir datos personales en internet.

Los estafadores se hacen pasar por autoridades para solicitar depósitos a cambio de entregar a la mascota. / iStock

Recomendaciones para evitar caer en el fraude

Ante este tipo de engaños, especialistas y autoridades recomiendan verificar la identidad de cualquier persona que afirme haber encontrado a una mascota, evitar realizar depósitos sin confirmar la información y acudir directamente a instancias oficiales en caso de duda.

También se sugiere limitar la exposición de datos personales en publicaciones públicas, ya que estos pueden ser utilizados por delincuentes para cometer extorsiones.