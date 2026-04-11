CDMX va por "La Ola Más Grande del Mundo" rumbo al Mundial 2026: así puedes participar
La Ciudad de México se alista para uno de los eventos más ambiciosos rumbo al Mundial 2026: intentar el récord Guinness con "la ola más grande del mundo”, una actividad que busca reunir a miles de personas en un mismo movimiento colectivo.
La iniciativa fue anunciada por la Secretaría de Turismo capitalina como parte de las acciones previas al torneo internacional que arrancará el próximo verano en el país.
¿Cuándo y dónde será la ola más grande del mundo en CDMX?
El evento está programado para el domingo 31 de mayo de 2026 y se llevará a cabo a lo largo del corredor de Paseo de la Reforma, uno de los puntos más emblemáticos de la capital.
De acuerdo con la convocatoria oficial, se instalarán diversos puntos de acceso y módulos de atención con servicios como hidratación, registro y asistencia médica, con el objetivo de garantizar la seguridad de quienes participen.
¿Cómo participar?
La participación será gratuita y está abierta a todas las personas, sin importar edad o procedencia, ya que se busca que sea una actividad incluyente que refleje la diversidad de la Ciudad de México.
Las personas interesadas podrán registrarse previamente en línea o hacerlo el mismo día del evento mediante códigos QR distribuidos en los accesos.
Un símbolo que comenzó en México
La “ola” tiene un significado especial para el país, ya que este fenómeno colectivo se popularizó durante el Mundial de 1986, convirtiéndose en una de las expresiones más reconocidas del futbol a nivel global y conocida internacionalmente como The Mexican Wave.
Ahora, casi 40 años después, la capital busca retomar ese origen para proyectarlo al mundo con un récord histórico en el marco de una nueva Copa del Mundo, en la que México volverá a ser protagonista.
¡De la Ciudad de México para el mundo! 🇲🇽🌍— Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (@turismocdmx) April 10, 2026
La pelota vuelve a casa y la emoción de compartir un partido de futbol llega a calles de la capital con LA OLA MÁS GRANDE DEL MUNDO.
¡Hagámosla récord mundial!⚽️✨
📍Paseo de la Reforma
🗓️31 de mayo
Registro:👇https://t.co/AZGlwKWD8Y pic.twitter.com/EnNBO3uQRs