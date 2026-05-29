PSG busca entrar al club exclusivo de Europa: los bicampeones de Champions

El París Saint-Germain está a un partido de entrar en uno de los grupos más exclusivos en la historia del futbol europeo, debido a que este 30 de mayo, el conjunto dirigido por Luis Enrique disputará la final de la UEFA Champions League ante Arsenal con la posibilidad de convertirse en bicampeón continental.

Una hazaña que únicamente ocho clubes consiguieron desde la creación de la Copa de Europa en 1955, siendo el Real Madrid quien más veces lo consiguió con dos ocasiones, al inicio de la competencia dominando hasta 1960 y de 2016 a 2018.

París Saint-Germain l AP

Aunque ganar una Champions ya representa la cima para cualquier club europeo, defender el título es un reto complicado.

Real Madrid, el equipo más ganador de Europa

El primero en lograrlo fue el conjunto español de Alfredo Di Stéfano, que dominó los primeros años del torneo al conquistar cinco títulos consecutivos entre 1956 y 1960, una marca histórica. Décadas más tarde, el conjunto merengue volvió a imponer condiciones en la era moderna al hilar tres coronas entre 2016 y 2018 bajo el mando de Zinedine Zidane.

Real Madrid celebra la décima Champions | EFE

Benfica rompió el dominio madridista

Otro de los grandes equipos que dejó huella fue el Benfica de Bela Guttmann, campeón en 1961 y 1962 tras vencer al Barcelona y al Real Madrid. Posteriormente apareció el Inter de Milán de Helenio Herrera, que levantó el trofeo en 1964 y 1965 para consolidarse como una potencia italiana.

Benfica ganó ante Maccabi Haifa en Champions

Johan Cruyff llevó al Ajax a la gloria

En los años setenta llegaron algunas de las rachas más recordadas del futbol europeo. Ajax, comandado por Johan Cruyff, ganó tres títulos consecutivos entre 1971 y 1973 gracias al llamado “Futbol Total”. Después fue turno del Bayern Múnich, que también logró un tricampeonato entre 1974 y 1976 con figuras históricas como Franz Beckenbauer y Gerd Müller.

Dominio de ingleses

Liverpool y Nottingham Forest mantuvieron el dominio inglés en el continente. Los Reds conquistaron las ediciones de 1977 y 1978, mientras que el Forest sorprendió al futbol europeo con títulos consecutivos en 1979 y 1980, los únicos de su historia en la máxima competencia continental.

Jugadores del Liverpool levantando el título de la Champions | EFE

El Milán de Franco Baresi

La lista de bicampeones la completa el Milan de Arrigo Sacchi, que ganó las finales de 1989 y 1990 con una generación legendaria encabezada por Marco van Basten, Ruud Gullit y Franco Baresi.

Arsenal cae en Italia ante el Inter de Milán en Champions League | AP