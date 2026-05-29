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Futbol

¿La Máquina al Joan Gamper? Cruz Azul vs Barcelona es una posibiidad

Cruz Azul en celebración tras la obtención de la Décima en la Liga MX | MEXSPORT
Cruz Azul en celebración tras la obtención de la Décima en la Liga MX | MEXSPORT
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 13:58 - 29 mayo 2026
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¿Cruz Azul será el tercer equipo en participar en este torneo? En RÉCORD te traemos toda la información

¿Liga MX de nuevo en el Camp Nou? Con información de nuestra periodista de RÉCORD, Iliany Aparicio, el Cruz Azul no ha recibido ninguna oferta al respecto de jugar contra el Barcelona en el Joan Gamper, pero en la Noria lo manejan como una posibilidad. 

Aunque no se ha confirmado ningún acercamiento de parte del equipo dirigido por Hansi Flick hacia el equipo cementero, esto representa una buena oportunidad para el balompié mexicano para volver a exponerse en el máximo escenario internacional. 

Carlos Rodríguez en celebración con Cruz Azul | MEXSPORT
Carlos Rodríguez en celebración con Cruz Azul | MEXSPORT

Equipos mexicanos que han jugado el Joan Gamper

En toda la historia de la Liga MX, solo ha habido 2 equipos mexicanos que han sido invitados para jugar el torneo que le da inicio a la temporada del Barcelona.

Rafa Márquez resalta el Bicampeonato del León tras recibir el trofeo del Clausura 2014

León (2014): Fue el primer equipo mexicano en participar. El partido se celebró el 18 de agosto en el Camp Nou y el conjunto culé se llevó la victoria con un contundente marcador de 6-0. Esta invitación se realizó en gran parte por el homenaje a Rafael Márquez, quien era jugador del León en ese momento y leyenda del Barcelona.

Pumas (2022): Fue el segundo club de la Liga MX en disputar el torneo. El encuentro se jugó el 7 de agosto, finalizando con una victoria de 6-0 para los blaugranas. En esa ocasión, fue Dani Alves la leyenda que recibió un homenaje en la que fuera su casa en algún momento, aunque fue en una victoria aplastante que sigue demostrando la diferencia entre los tipos de jugadores y la liga. 

Dani Alves llegó en este Apertura 2022 a los Pumas | IMAGO7

¿Qué es el Joan Gamber?

Joan Gamper (cuyo nombre real era Hans-Max Gamper Haessig) fue un deportista suizo y el fundador del Fútbol Club Barcelona en 1899. Radicado en Barcelona, publicó un anuncio para crear un equipo, dando origen a uno de los clubes más importantes del mundo.

Para mantener su legado, destacan los siguientes puntos clave:

  • Fundador y Presidente: Fundó el FC Barcelona el 29 de noviembre de 1899 y fue presidente del club en cinco etapas distintas, logrando salvarlo de crisis financieras y deportivas. 

  • El Trofeo Joan Gamper: Es un torneo amistoso de fútbol que el FC Barcelona organiza cada verano en su honor antes del inicio de la temporada.

  • Ciudad Deportiva: El complejo de entrenamiento del FC Barcelona, ubicado en Sant Joan Despí, lleva su nombre. 

Sergio Busquets levanta el Joan Gamper como capitán blaugrana
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