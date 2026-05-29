"Ojalá se pueda dar el sueño de estar en el Mundial": Obed Vargas y su deseo de pertenecer a la Selección Nacional en el Mundial 2026

El mediocampista, Obed Vargas expresó con emoción e ilusión la posibilidad que tiene para representar a México en la Copa del Mundo 2026, tras ser incluido en la convocatoria de Javier Aguirre.

Obed confesó que uno de sus sueños más grandes para su carrera futbolística siempre fue representar a su país en una Copa del Mundo y está decidido en poder conseguirlo en este año.

El llegar a un club como el Atlético de Madrid me ha ayudado a mejorar en lo que necesitaba hacerlo. Aún tengo mucho que hacer. Estoy bien físicamente, estoy motivado, estoy ilusionado y ojalá se pueda dar el sueño de estar en el Mundial

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana | IMAGO7

Además compartió en el Media Day de la selección, que pertenecer a un equipo de talla internacional como lo es el Atlético de Madrid, le permitió mejorar aspectos en su desempeño, mismos que le dan la confianza de llegar a formar parte de la lista definitiva del “Vasco” Aguirre.

El sueño Tricolor

Lo he dicho muchas veces, mi sueño siempre fue jugar con México, la selección que veía desde niño. Andrés Lillini (director de Selecciones Menores) tuvo parte en eso, pero al final quien tomó la decisión fui yo y le diría a ese niño que siga soñando, que siguió los pasos correctos. Creo que mi historia y mi recorrido ha sido algo peculiar por el lugar del que vengo, por mis padres, pero ese niño nunca dejó de soñar y de superar obstáculos

Obed Vargas disputando un balón ante Panamá l MEXSPORT

Con mucha ilusión el mexicano contó que lo inspiro a soñar con ser parte de la Selección Nacional, insistiendo que para todo lo posible para formar parte de este sueño mundialista a tan solo unos días de que se presente la lista final de los convocados por Aguirre.