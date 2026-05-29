Cenote Azul, Gran Cenote y Dos Ojos: las maravillas subterráneas que hacen única a la Riviera Maya

La Riviera Maya esconde bajo su selva uno de los tesoros naturales más extraordinarios del planeta: una red de más de 10 mil cenotes, pozas de agua dulce cristalina formadas hace miles de años en el subsuelo de la Península de Yucatán.

Nadar en uno de estos cuerpos de agua no es solamente una alternativa a la playa. Es una experiencia que conecta a los visitantes con la naturaleza y con la historia de la civilización maya, que consideraba a los cenotes como portales sagrados al inframundo.

Entre la enorme variedad de opciones que existen en el Caribe Mexicano, tres destacan por su belleza, accesibilidad y experiencias únicas: Cenote Azul, Gran Cenote y Dos Ojos.

Cenote Azul: naturaleza y diversión para toda la familia

Ubicado cerca de Playa del Carmen, el Cenote Azul es uno de los favoritos de turistas nacionales y extranjeros gracias a su ambiente tranquilo y familiar.

Su combinación de áreas abiertas y semitechadas permite disfrutar de aguas cristalinas rodeadas por vegetación tropical. Además, sus distintas profundidades lo convierten en una excelente opción tanto para quienes desean nadar relajadamente como para quienes buscan aventarse desde pequeñas plataformas naturales.

La tranquilidad del lugar y la facilidad de acceso lo han convertido en una de las opciones más recomendadas para quienes visitan por primera vez los cenotes de Quintana Roo.

Gran Cenote: el ícono natural de Tulum

Hablar de cenotes en el Caribe Mexicano es hablar del Gran Cenote, uno de los sitios más fotografiados y visitados de Tulum.

Sus aguas transparentes permiten observar con facilidad peces de agua dulce, tortugas y formaciones rocosas que parecen esculpidas por el tiempo. Los rayos de luz que atraviesan las cavidades crean escenarios espectaculares que atraen tanto a nadadores como a fotógrafos de todo el mundo.

Gracias a sus condiciones naturales, el Gran Cenote también es una excelente opción para practicar snorkel, ofreciendo una experiencia accesible para visitantes de todas las edades.

Dos Ojos: uno de los sistemas de cuevas submarinas más impresionantes del mundo

Para quienes buscan aventura y exploración, Dos Ojos representa una experiencia difícil de igualar.

Este complejo es reconocido internacionalmente por formar parte de uno de los sistemas de cuevas submarinas más extensos del planeta, un laberinto natural de agua cristalina donde las estalactitas y estalagmitas crean paisajes que parecen sacados de otro mundo.

El sitio es considerado un paraíso para los amantes del buceo en cavernas, aunque también ofrece recorridos para quienes desean admirar la belleza de sus aguas sin necesidad de contar con experiencia profesional.

La sensación de flotar entre formaciones geológicas que han tardado millones de años en desarrollarse convierte la visita en una experiencia inolvidable.

Un tesoro natural único en el mundo