¿Por qué estarán prohibidos los drones durante el Mundial 2026?

La seguridad será una de las principales prioridades durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 y, por ello, las autoridades de Estados Unidos ya comenzaron a implementar medidas especiales para proteger a jugadores, aficionados y personal involucrado en el torneo. Una de las decisiones más relevantes es la prohibición del uso de drones cerca de los estadios y zonas destinadas a eventos relacionados con el certamen.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) anunció que durante los días de partido quedarán restringidas todas las operaciones aéreas no autorizadas alrededor de las sedes mundialistas, incluyendo el uso de drones recreativos y comerciales.

La medida forma parte de un amplio operativo de seguridad diseñado para minimizar riesgos y evitar incidentes que puedan afectar el desarrollo del torneo más importante del futbol internacional.

Los drones durante los partidos del Mundial 2026 estarán prohibidos / Magnific

¿Cómo funcionarán las restricciones?

De acuerdo con la FAA, durante cada encuentro mundialista se establecerá una zona de exclusión aérea en un radio de tres millas náuticas, equivalente a aproximadamente 5.5 kilómetros, alrededor de los estadios donde se disputen los partidos.

Además, la restricción abarcará hasta los 3 mil pies sobre el nivel del suelo, es decir, cerca de un kilómetro de altura. Solamente podrán operar aeronaves que cuenten con autorización específica otorgada por los controladores de tráfico aéreo.

Las restricciones también se extenderán a los eventos organizados para los aficionados. En estos casos, los drones estarán prohibidos en un radio de una milla náutica y hasta mil pies de altura sobre el nivel del suelo.

Las autoridades de Estados Unidos están reforzando las medidas de seguridad entorno a los partidos / Magnific

Multas de hasta 100 mil dólares

Las autoridades estadounidenses advirtieron que quienes violen las restricciones podrían enfrentar severas consecuencias legales. La FAA informó que cualquier operador que ingrese sin autorización a las zonas restringidas podría recibir multas de hasta 100 mil dólares, además de enfrentar cargos penales y el decomiso inmediato del dron utilizado.

La intención es evitar que estos dispositivos representen una amenaza para la seguridad pública o interfieran con las operaciones de vigilancia implementadas durante el torneo.

Habrán ciertas especificaciones para el sobrevuelo de drones que la gente tiene que respetar / Especial

El FBI desplegará tecnología antidrones

Como parte del operativo especial, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) también desplegará equipos especializados para detectar e interceptar drones en las inmediaciones de los estadios. La comisaria de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, explicó recientemente que la ciudad ha fortalecido sus capacidades para responder ante amenazas relacionadas con estos dispositivos.

"En los últimos meses, hemos adquirido 6.5 millones de dólares en equipos de mitigación de drones".

La funcionaria señaló que los drones pueden ser modificados fácilmente y utilizados como "armas de guerra", por lo que las autoridades consideran indispensable reforzar los sistemas de vigilancia durante eventos masivos como el Mundial y las celebraciones del 250 aniversario de Estados Unidos.

Las personas que no acaten las medidas de seguridad podrían ser arrestadas y sancionadas / Especial

Los antecedentes que encendieron las alarmas

La decisión de restringir el uso de drones no es casualidad. En los últimos años se han registrado diversos incidentes que encendieron las alertas de las autoridades.

Uno de los casos más relevantes ocurrió durante la Final de la Conferencia Americana (AFC) de la NFL en Baltimore, cuando una persona fue acusada de violar el espacio aéreo protegido al volar un dron cerca del estadio durante el partido.

Otro incidente se registró durante el Maratón de Boston de 2024, donde un hombre fue acusado de operar ilegalmente un dron cerca de la línea de meta, obligando a las fuerzas de seguridad a intervenir para interceptar el dispositivo y forzar su aterrizaje.

Estos antecedentes llevaron a legisladores y organismos de seguridad a solicitar medidas más estrictas para proteger eventos de gran escala, especialmente aquellos con impacto global como la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Seguridad reforzada para el torneo más importante del planeta

Con millones de aficionados esperados en las distintas sedes de Estados Unidos, México y Canadá, las autoridades buscan garantizar que el Mundial se desarrolle sin incidentes y bajo estrictos protocolos de seguridad.