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Futbol

Marcel Ruiz rompe el silencio sobre su lesión: "opinan sin ver los resultados médicos"

Previo a la Final de la Liga de Campeones de la Concacaf, Marcel Ruiz, jugador del Toluca, aseguró que nadie se ha acercado a ver su resonancia
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 18:00 - 29 mayo 2026
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El jugador de Toluca comentó ante los medios previo a la Gran Final de Concacaf ante Tigres

El mediocampista del Toluca, Marcel Ruiz, ha preferido mantener en privado los detalles de su reciente conversación con Javier Aguirre, el director técnico de la Selección Mexicana. Aunque confirmó el diálogo sobre su posible participación en el Mundial de 2026, Ruiz fue tajante al respecto.

"No tengo mucho que decir sobre lo que hablé con Javier. No quiero revelar el contenido de esa plática, creo que debe quedar en privado. Ya se verá cuando se anuncie la lista", declaró Ruiz en la antesala de la final de la Concacaf Champions Cup.

Marcel Ruiz, jugador mexicano del Toluca | MEXSPORT

¿Qué más dijo Marcel Ruiz?

El jugador expresó su anhelo de representar a México en una Copa del Mundo, pero también aprovechó para aclarar la controversia en torno a su estado físico, criticando las especulaciones que surgieron sin conocimiento de causa. Actualmente, su concentración está puesta en el crucial partido contra Tigres.

"Las ganas de jugar un Mundial con la selección siempre estarán ahí. Sin embargo, he pasado meses complicados con el tema del ligamento cruzado y ahora estoy enfocado aquí", admitió. "Mucha gente ha hablado sin saber. Yo he estado tranquilo porque mi círculo cercano y el club conocemos la verdad. Opinan sin ver los estudios médicos. Este partido es muy importante para mí, especialmente por mi situación personal".

Ruiz reflexionó sobre el difícil mes y medio que estuvo fuera de las canchas, un periodo que lo fortaleció y que ahora ve como una oportunidad de revancha personal al poder disputar el título con el Toluca.

Marcel Ruiz con Selección Mexicana | MEXSPORT

La influencia del Turco

"En una situación así, te imaginas lo peor. Pero lo he manejado bien y estoy agradecido con el club. Todo lo que hice desde mi lesión fue con la ilusión de estar en la lista final. Al no ser convocado inicialmente, tuve la opción de operarme, pero decidí no hacerlo para poder jugar la liguilla, esta final y no defraudar al club que me ha dado todo. Esa fue mi decisión", explicó el mediocampista.

Además, destacó la influencia positiva de su entrenador, Antonio 'Turco' Mohamed: "Tener al Turco es una ventaja. Hemos logrado una gran sintonía y preparación para estos momentos. No hemos perdido ninguna final y espero que mañana no sea la excepción. Nos ayuda a todos a crecer".

Antonio Mohamed en celebración con Toluca ante LAFC en la Semifinal de Concachampions| MEXSPORT
Antonio Mohamed en celebración con Toluca ante LAFC en la Semifinal de Concachampions| MEXSPORT
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