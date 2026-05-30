Manifestantes se hacen presentes en Periférico en contra del Mundial 2026 con un trofeo ensangrentado

Movimientos de manifestantes se registraron en los carriles centrales y laterales del Anillo Periférico Sur, a la altura de Periférico y Zapote, en la colonia Isidro Fabela, alcaldía Tlalpan, donde un grupo de estudiantes expresó su rechazo a la realización de la Copa del Mundo en México.

¿Quiénes fueron los manifestantes?

De acuerdo con los reportes, alrededor de 35 jóvenes vinculados al Frente de la Juventud Comunista de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) ocuparon parte de la vialidad para llevar a cabo una protesta que llamó la atención tanto de automovilistas como de transeúntes por la forma en que decidieron manifestar su inconformidad.

Los estudiantes arribaron al lugar portando una réplica gigante del trofeo de la Copa del Mundo. La estructura fue intervenida con pintura roja que simulaba sangre y contenía diversas consignas críticas relacionadas con la organización del torneo, los gastos públicos y las problemáticas sociales que, a su juicio, permanecen sin resolver en el país.

Manifestaciones de estudiantes en Periférico l CAPTURA

Como parte de la protesta, los participantes improvisaron una cancha y comenzaron a disputar un partido de futbol simbólico. La actividad buscó representar, según explicaron algunos de los asistentes, el contraste entre la celebración deportiva que traerá la Copa del Mundo y las demandas sociales que consideran prioritarias.

La manifestación incluyó también una narración en vivo realizada por los propios estudiantes, quienes utilizaron altavoces para comentar las jugadas del encuentro. Entre comentarios satíricos y mensajes políticos, los jóvenes aprovecharon el formato futbolístico para difundir sus críticas y llamar la atención de quienes transitaban por la zona.

Estudiantes armaron la reta en Periférico l CAPTURA

Durante varios minutos, la movilización provocó afectaciones a la circulación en uno de los puntos más transitados del sur de la Ciudad de México. Automovilistas redujeron la velocidad para observar la protesta, mientras que algunos conductores buscaron rutas alternas ante la presencia de los manifestantes sobre la vialidad.

¿Qué inconformidad tienen?

El rechazo al Mundial 2026 está relacionado con temas como la inversión destinada al evento, el impacto urbano y las condiciones sociales que enfrenta el país. A través de pancartas y consignas, insistieron en que existen necesidades que consideran más urgentes que la organización de una justa deportiva internacional.

Se manifiestan estudiante en contra del Mundial 2026 l CAPTURA