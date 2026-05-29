¡Last dance en el Líder Mundial! ESPN anuncia la llegada de Güiri-Güiri para reencontrarse con José Ramón Fernández

La cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026 ya comenzó y ESPN prepara una de las apuestas más nostálgicas y ambiciosas de su historia. La cadena deportiva anunció la incorporación del comediante Andrés Bustamante, mejor conocido como Güiri-Güiri, quien volverá a compartir pantalla con José Ramón Fernández para revivir una dupla que marcó a generaciones de aficionados en la televisión mexicana.

Durante las décadas de los noventa y principios de los dos mil, la combinación entre el periodismo crítico de José Ramón y el humor irreverente de Bustamante revolucionó la manera de presentar los programas deportivos. Aquella fórmula rompió esquemas, mezclando información, sátira y entretenimiento en una época en la que el deporte se contaba de una forma mucho más tradicional.

José Ramón Fernández junto a Andrés Bustamante | ARCHIVO RÉCORD

Ahora, más de dos décadas después de aquellos momentos inolvidables, ambos personajes volverán a encontrarse en la cobertura de la Copa del Mundo que tendrá como una de sus sedes principales a México. La noticia ha despertado una enorme expectativa entre los aficionados que crecieron viendo sus ocurrencias y debates frente a las cámaras.

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¿Qué otros personajes se unirán a la dupla?

Pero el regreso no será en solitario. Andrés Bustamante traerá consigo a algunos de los personajes más queridos de su repertorio, comenzando por el inolvidable Doctor Chunga, quien durante años se convirtió en una figura recurrente dentro de los espacios deportivos gracias a su peculiar estilo y sus comentarios cargados de humor.

También estará presente Ponchito, uno de los personajes más populares del universo creado por Bustamante. Con su característica personalidad y ocurrencias, buscará conectar tanto con quienes lo recuerdan desde hace años como con una nueva generación de aficionados que apenas descubrirán su humor.

José Ramón Fernández l CAPTURA

La fiesta mundialista también contará con la presencia de El Hooligan, otro de los personajes emblemáticos que acompañaron algunas de las etapas más exitosas de la televisión deportiva mexicana. Su participación promete aportar el toque de irreverencia que convirtió a estas producciones en un fenómeno cultural.

ESPN hará historia

Esta será una oportunidad única para ESPN y combinar la cobertura periodística de alto nivel con el entretenimiento que hizo historia en la pantalla. La reunión de estos personajes busca ofrecer una experiencia diferente para una audiencia cada vez más diversa y conectada con los contenidos digitales.