Francisco Javier González defiende a Faitelson y arremete contra José Ramón Fernández por señalamientos en su libro

La polémica alrededor de José Ramón Fernández y su libro sumó un nuevo capítulo luego de que Francisco Javier González se pronunciara con dureza contra el reconocido periodista deportivo.

A través de un video publicado en redes sociales, González aseguró que compró el libro con mucha expectativa, incluso en preventa, pero al terminarlo quedó con un sentimiento de tristeza y decepción por la forma en la que Fernández se refirió a algunos de sus excolaboradores.

El comunicador de TUDN fue especialmente crítico con los señalamientos que José Ramón hizo sobre David Faitelson, con quien trabajó durante años y cuya relación con su antiguo mentor se ha visto marcada por diferencias públicas en los últimos meses.

“Lo que me dejaron sus páginas fue una gran tristeza, leer lo que habla de David Faitelson, que siendo su jefe parece que cometió un pecado inconfesable que dudo completamente que lo haya cometido, lo hizo cómplice, porque al final era su jefe”, expresó Francisco Javier González.

José Ramón Fernández | MEXSPORT

Francisco Javier González defiende el papel del equipo de José Ramón

Durante su mensaje, Francisco Javier González lamentó que José Ramón Fernández hablara de manera negativa de personas que, desde su perspectiva, también fueron importantes en la construcción de su carrera y de los proyectos que encabezó.

El director editorial de TUDN recordó que ninguna figura llega sola a la cima y que detrás del éxito de un comunicador también existe un equipo de trabajo que lo acompaña, lo impulsa y lo fortalece.

“Sus párrafos me fueron amargando la lectura justamente porque habló mal de quienes también lo hicimos fuerte en muchos momentos. Nadie puede solo, todos dependemos de un equipo de trabajo y hablar mal de los hombres clave de ese equipo…”, señaló.

Las palabras de González reavivaron la discusión sobre el legado de José Ramón Fernández, pero también sobre la forma en la que el periodista retrató a quienes fueron parte de su círculo cercano durante distintas etapas de su carrera.

El antecedente entre Faitelson y José Ramón Fernández

La postura de Francisco Javier González llega poco después del emotivo momento que protagonizaron David Faitelson y José Ramón Fernández durante la Votación Internacional del Salón de la Fama del Futbol en Pachuca.

En ese evento, Faitelson tomó la palabra para ofrecerle una disculpa pública a José Ramón, a quien llamó su “maestro” y una figura fundamental en su vida profesional.

“Quiero extenderle la mano a mi maestro, podrán haber pasado muchas cosas, pero yo soy un tipo agradecido”, dijo Faitelson con la voz quebrada. “Públicamente, si en algún momento me equivoqué, de todo corazón le ofrezco una disculpa”.

El momento se tornó aún más tenso cuando Álvaro Morales intervino para recordarle a Faitelson algunos insultos que había lanzado contra José Ramón en redes sociales. Sin embargo, el periodista de TUDN evitó engancharse y le pidió respeto.

José Ramón Fernández, periodista deportivo mexicano | IMAGO7

“Te suplico, Álvaro, esto es una situación entre José Ramón y yo”, respondió Faitelson.

José Ramón Fernández no ofreció una respuesta amplia. Guardó silencio y únicamente le dio la mano a su antiguo discípulo, mientras Faitelson continuó con su disculpa pública.

“Usted fue como un padre para mí. Yo lo miro a los ojos y acepto que me equivoqué”, agregó David.

La polémica crece alrededor del libro de José Ramón

Aunque el reencuentro entre Faitelson y José Ramón parecía abrir la puerta a una reconciliación, las declaraciones de Francisco Javier González volvieron a poner el tema en el centro de la conversación.

Para el directivo de TUDN, el contenido del libro dejó un sabor amargo porque, en su opinión, José Ramón Fernández fue injusto con varias personas que formaron parte de su equipo y contribuyeron a fortalecer su figura dentro del periodismo deportivo.

Faitelson con TUDN | IMAGO7