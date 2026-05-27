¿Hay casos de gusano barrenador en humanos en CDMX?

La Ciudad de México ya registra un caso humano confirmado de miasis por Cochliomyia hominivorax, conocida como gusano barrenador, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud correspondiente a la Semana Epidemiológica 19 de 2026.

El reporte oficial señala que en México se han acumulado 235 casos humanos y dos defunciones asociadas a esta enfermedad parasitaria, lo que ha llevado a reforzar la vigilancia sanitaria en distintas entidades del país.

La infección ocurre cuando las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax invaden heridas abiertas y comienzan a alimentarse del tejido vivo. Esta condición médica es conocida como miasis.

Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud.

¿Qué es el gusano barrenador y cómo afecta a los humanos?

El gusano barrenador es la larva de una mosca que deposita sus huevos en heridas, mucosas lesionadas o zonas abiertas del cuerpo. Una vez que nacen, las larvas penetran el tejido y provocan lesiones profundas, dolor e infecciones.

El ataque del Gusano Barrenador. / Ciencia UNAM.

De acuerdo con información oficial, las larvas pueden desarrollarse rápidamente y agravar el daño si no se detectan a tiempo.

CDMX ya había activado vigilancia por casos en animales

Antes del caso humano confirmado, autoridades sanitarias ya habían encendido las alertas en la capital tras detectarse un caso de gusano barrenador en un perro dóberman en la alcaldía Tlalpan.

Las autoridades capitalinas implementaron protocolos de vigilancia epidemiológica y seguimiento veterinario para evitar la propagación de la plaga.