Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Hay casos de gusano barrenador en humanos en CDMX?

¿Hay casos de gusano barrenador en humanos en CDMX? / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 14:35 - 27 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
Autoridades mantienen vigilancia epidemiológica ante el aumento de contagios en distintas entidades del país

La Ciudad de México ya registra un caso humano confirmado de miasis por Cochliomyia hominivorax, conocida como gusano barrenador, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud correspondiente a la Semana Epidemiológica 19 de 2026.

El reporte oficial señala que en México se han acumulado 235 casos humanos y dos defunciones asociadas a esta enfermedad parasitaria, lo que ha llevado a reforzar la vigilancia sanitaria en distintas entidades del país.

La infección ocurre cuando las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax invaden heridas abiertas y comienzan a alimentarse del tejido vivo. Esta condición médica es conocida como miasis.

Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud.

¿Qué es el gusano barrenador y cómo afecta a los humanos?

El gusano barrenador es la larva de una mosca que deposita sus huevos en heridas, mucosas lesionadas o zonas abiertas del cuerpo. Una vez que nacen, las larvas penetran el tejido y provocan lesiones profundas, dolor e infecciones.

El ataque del Gusano Barrenador. / Ciencia UNAM.

De acuerdo con información oficial, las larvas pueden desarrollarse rápidamente y agravar el daño si no se detectan a tiempo.

CDMX ya había activado vigilancia por casos en animales

Antes del caso humano confirmado, autoridades sanitarias ya habían encendido las alertas en la capital tras detectarse un caso de gusano barrenador en un perro dóberman en la alcaldía Tlalpan.

Las autoridades capitalinas implementaron protocolos de vigilancia epidemiológica y seguimiento veterinario para evitar la propagación de la plaga.

El gusano barrenador es causado por la mosca Cochliomyia hominivorax. / iStock
Lo Último
16:58 Liga MX: Estos son los números que dejaron el Apertura 2025 y Clausura 2026
16:41 CDMX se sube a la fiebre del Mundial 2026 con exposición gratuita de arte y futbol
16:28 La curiosa conexión entre América y los héroes de los títulos de Cruz Azul
15:10 Crystal Palace vence a Rayo Vallecano y se queda con la Conference League
15:00 Francisco Javier González defiende a Faitelson y arremete contra José Ramón Fernández por señalamientos en su libro
14:55 Marcelo Flores podría jugar su primer Mundial con Canadá tras dejar a la Selección Mexicana
14:51 Francisco Javier González explota contra José Ramón Fernández: "me llena de tristeza
14:43 Premier League, la liga con más ganadores de Champions en la historia; Arsenal se quiere unir
14:38 ¿Vuelve a México para el Mundial 2026? Caso de Julio ‘Profe’ Ibáñez en Sudáfrica da giro de último minuto
14:35 ¿Hay casos de gusano barrenador en humanos en CDMX?