¿El gusano barrenador podría afectar a tus mascotas? Esto se sabe

El avance del gusano barrenador en México ya no solo preocupa al sector ganadero. Organizaciones civiles han advertido que esta plaga también podría afectar a mascotas, lo que abre un nuevo frente de atención para autoridades y dueños de animales.

Ante este escenario, el Observatorio Ciudadano de Protección Animal (OCPA) hizo un llamado urgente a reforzar medidas de prevención y evitar que el problema se extienda a zonas urbanas.

El “gusano barrenador” representa una seria amenaza para animales de sangre caliente y, de no controlarse, puede causar la muerte. / X

¿El gusano barrenador puede afectar a perros y gatos?

Sí. De acuerdo con el OCPA, el gusano barrenador puede infestar a animales domésticos como perros y gatos, especialmente si tienen heridas abiertas.

La plaga es causada por larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, que deposita sus huevos en lesiones de los animales. En poco tiempo, las larvas comienzan a alimentarse del tejido vivo, provocando daños graves.

Entre los síntomas más comunes están dolor intenso, falta de apetito, aislamiento y heridas que empeoran rápidamente. En casos severos, la infestación puede causar la muerte en un periodo de entre 7 y 14 días.

El gusano barrenador puede afectar a perros y gatos si presentan heridas abiertas. / iStock

¿Dónde hay casos en México?

El riesgo no es aislado. De acuerdo con reportes, ya se han detectado casos en varios estados del país, incluidos Puebla, Estado de México, Hidalgo y Morelos.

Además, a nivel nacional, la plaga se ha extendido a más de 20 entidades, con miles de casos registrados en animales, incluidos más de 2 mil 500 contagios en perros.

El gusano barrenador es causado por la mosca Cochliomyia hominivorax. / iStock

Llaman a prevenir antes de que llegue a casa

Ante este panorama, el OCPA pidió a autoridades implementar campañas de información, capacitación y acciones preventivas para evitar que el gusano barrenador llegue a entornos urbanos.

También subrayó la necesidad de coordinación con instancias federales como el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), responsable de atender este tipo de contingencias.

Para los dueños de mascotas, la recomendación principal es vigilar cualquier herida, mantener higiene adecuada y acudir al veterinario ante cualquier señal de infección.