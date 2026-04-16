¿Hubo explosión en la refinería de Tula hoy? Pemex explica el origen del humo negro
La tarde de este 16 de abril se reportó una supuesta explosión en la refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo, luego de que un fuerte estruendo y una densa columna de humo negro se hicieran visibles desde distintos puntos de la zona.
¿Hubo explosión en la refinería de Tula?
Tras la preocupación generada en redes sociales, Petróleos Mexicanos (Pemex) desmintió que se tratara de una explosión o un incendio mayor.
La empresa informó que el evento fue en realidad un “incidente menor con presencia de humo” registrado en la Planta Hidrodesulfuradora, el cual fue atendido de manera inmediata.
Además, aseguró que no hay personas lesionadas ni daños en las instalaciones, y que la refinería continúa operando con normalidad.
Columna de humo y estruendo generaron alarma
El incidente ocurrió alrededor de la 1:05 de la tarde, cuando habitantes reportaron un fuerte ruido acompañado de una nube de humo negro que se elevó sobre la refinería.
Las imágenes se viralizaron rápidamente, lo que llevó a especulaciones sobre una explosión de gran magnitud. Sin embargo, autoridades aclararon que la situación fue controlada en poco tiempo.
Protección Civil descarta riesgos para la población
La Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Hidalgo informó que se activaron los protocolos de emergencia internos de la refinería y que la situación quedó bajo control. También señaló que no existe riesgo para la población cercana, por lo que no fue necesario realizar evacuaciones.
Un incidente que ocurre días después de otro en el sector
El hecho se registra apenas una semana después de otro incidente en instalaciones petroleras del país, lo que ha incrementado la atención pública sobre este tipo de eventos.
Falso que hubo incendio en la refinería de Tula.— Petróleos Mexicanos (@Pemex) April 16, 2026
Petróleos Mexicanos informa que se registró un incidente menor con presencia de humo en la Planta Hidrodesulfuradora de la refinería, el cual fue atendido de manera inmediata.
No hay personas lesionadas ni daños a las… pic.twitter.com/eHdD5TnhkV