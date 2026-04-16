WhatsApp estrena “Liquid Glass”: qué es y cómo saber si ya tienes el nuevo diseño

WhatsApp comenzó a implementar un rediseño visual llamado “Liquid Glass”, una actualización que transforma la apariencia de la aplicación con efectos más modernos, transparencias y animaciones. Sin embargo, su llegada es gradual, por lo que muchos usuarios aún no saben si ya lo tienen activado.

La app de mensajería cambia su apariencia con un estilo más moderno. / Pixabay

¿Qué es “Liquid Glass” en WhatsApp?

“Liquid Glass” es un nuevo estilo visual basado en el lenguaje de diseño de iOS 26, que busca hacer la experiencia más fluida, ligera y moderna.

De acuerdo con lo publicado por WABetaInfo, ste rediseño incorpora transparencias en capas, efectos de profundidad y elementos translúcidos que permiten ver ligeramente el fondo, generando una sensación más dinámica dentro de la app.

Entre los cambios más visibles están: Barra de navegación con efecto flotante

Botones con apariencia de vidrio esmerilado

Menús más integrados visualmente

Animaciones más suaves El objetivo, de acuerdo con el desarrollo de este tipo de interfaces, es mejorar la navegación y hacer más intuitiva la interacción con la aplicación.

“Liquid Glass” apuesta por una experiencia más limpia y dinámica dentro de la aplicación. / Pixabay

¿Cómo saber si ya tienes activado Liquid Glass?

La actualización no llega a todos al mismo tiempo, ya que WhatsApp la está liberando de forma progresiva.

Para identificar si ya cuentas con este diseño, puedes fijarte en lo siguiente: La barra inferior luce semitransparente y “flotante”

Hay efectos de profundidad al cambiar entre pestañas

Los botones y menús tienen un acabado translúcido

Las animaciones se sienten más fluidas Si tu aplicación aún se ve como siempre, no significa que haya un problema: simplemente la actualización todavía no está disponible para tu cuenta.

Actualmente, este rediseño está llegando primero a dispositivos iPhone compatibles con versiones recientes de la app, y su despliegue continuará en las próximas semanas. WhatsApp suele lanzar este tipo de cambios de forma escalonada para evaluar su funcionamiento antes de extenderlos a todos los usuarios.