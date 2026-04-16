VIDEOS: Choca Trolebús en Chalco contra un poste y deja 20 heridos

Un fuerte accidente se registró la mañana de este jueves en el municipio de Chalco, luego de que una unidad de la Línea 11 del trolebús Santa Marta-Chalco se impactara contra una estructura metálica en el acceso a la estación La Covadonga, dejando un saldo de 20 personas lesionadas.

De acuerdo con el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (STE), el incidente ocurrió cuando la unidad circulaba por el carril confinado en dirección hacia Chalco y, al momento de ingresar a la estación, se estrelló contra un poste de la vía, lo que provocó una fuerte sacudida entre los pasajeros que viajaban a bordo.

El accidente fue provocado por una unidad de la Línea 11 del Trolebús Santa Marta-Chalco / Redes Sociales

Movilización de emergencia

Tras el impacto, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia y se solicitó el apoyo de servicios médicos, quienes acudieron al lugar para atender a los usuarios afectados. En total, 20 personas fueron trasladadas de manera preventiva a distintos hospitales para una valoración más detallada.

De forma preliminar, las autoridades informaron que ninguna de las personas presenta lesiones graves que pongan en riesgo su vida, aunque varias resultaron con contusiones y golpes derivados del choque. Paramédicos y personal de Protección Civil trabajaron en la zona para brindar los primeros auxilios y coordinar el traslado de los heridos.

Fueron 20 personas que resultaron heridas y atendidas por los cuerpos de emergencia / Redes Sociales

Momentos de tensión entre usuarios

Testimonios de pasajeros señalaron que el impacto fue repentino, lo que generó momentos de confusión dentro de la unidad. Algunos usuarios lograron descender por sus propios medios mientras llegaban los cuerpos de emergencia, en medio de la incertidumbre por lo ocurrido.

La zona fue acordonada para facilitar las labores de rescate y el retiro del trolebús siniestrado, mientras que elementos de seguridad resguardaron el área para evitar riesgos adicionales durante la atención de la emergencia.

El Trolebús se impactó con un poste en la entrada de la estación La Covadonga / Redes Sociales

Investigaciones en curso

El STE informó que el operador de la unidad fue presentado ante las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades, al tiempo que se inició una revisión técnica y administrativa para determinar las causas exactas del accidente.

¡Fuerte accidente! Unidad del trolebús elevado se impacta contra la estructura de la estación Covadonga, en Chalco, Estado de México. Hay más de 20 lesionados. De acuerdo con testigos, el conductor manejaba a exceso de velocidad y se habría quedado dormido. pic.twitter.com/BtCA8u3jYn — Hiram Hurtado (@ehiramhurtado) April 16, 2026

Hasta el momento, no existe una versión oficial definitiva sobre lo que provocó la pérdida de control del vehículo, por lo que las investigaciones continúan. Y de acuerdo con algunos testigos, el conductor se habría quedado dormido, pero otros dicen que viajaba a exceso de velocidad y otros mencionaron que fue por esquivar una coladera.

#Alerta



Trolebús cae en coladera abierta y choca en #ValledeChalco.



¿Dónde está la tapa?



Hay varios lesionados, aproximadamente 20; que son atendidos por servicios de emergencia. pic.twitter.com/gE5My5hVYg — Quadratín EMX (@QuadratinEdomex) April 16, 2026