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Marcha LGBT+ 2026: cuándo y dónde será en CDMX

La Ciudad de México volverá a ser sede de una de las movilizaciones por la diversidad más importantes de América Latina./ AP
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 15:06 - 01 junio 2026
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La edición 48 de la Marcha del Orgullo LGBT+ ya tiene convocatoria oficial en la Ciudad de México

Las calles de la Ciudad de México volverán a convertirse en escenario de una de las expresiones públicas más multitudinarias del país. El próximo 27 de junio de 2026, integrantes de la comunidad LGBT+, activistas, colectivos y aliados se reunirán para participar en la edición número 48 de la Marcha del Orgullo, un evento que año con año reúne a personas de distintas regiones dentro y fuera de México.

Más allá de la celebración, la movilización se mantiene como un espacio para visibilizar causas relacionadas con la igualdad, el respeto y el reconocimiento de derechos. Con el paso de las décadas, la marcha se ha consolidado como una de las concentraciones más importantes de América Latina y un referente para los movimientos de diversidad sexual y de género.

La edición de este año se realizará en un contexto de gran atención internacional hacia México debido a la celebración de la Copa Mundial de Futbol 2026, una circunstancia que permitirá que los mensajes impulsados por la comunidad tengan una mayor proyección ante audiencias nacionales e internacionales.

La edición 48 de la Marcha LGBT+ reunirá a colectivos, activistas y aliados de distintas partes del país./ AP

Los organizadores ya comenzaron a difundir información relacionada con las actividades que acompañarán la movilización, además de promover la participación de distintos sectores de la sociedad en las expresiones culturales, artísticas y comunitarias que suelen desarrollarse alrededor del evento.

El mensaje que acompañará la Marcha LGBT+ 2026

Para la edición 48 fue elegido el lema “Ante los ojos del mundo: mi lucha es tu lucha. ¡Igualdad, paz y solidaridad!”, una consigna que busca destacar la importancia de la unidad y el respaldo mutuo frente a los desafíos que aún enfrenta la comunidad LGBT+.

A este mensaje se suma el hashtag #ElOrgulloPermanece, que ya comenzó a circular en plataformas digitales como parte de la estrategia de difusión de la marcha y de las actividades relacionadas con el Pride capitalino.

Como parte de la organización del evento, también se lanzó una convocatoria dirigida a artistas, ilustradores y diseñadores interesados en desarrollar la imagen oficial que representará la edición de 2026.

El Ángel de la Independencia será nuevamente el punto de partida de la Marcha del Orgullo LGBT+ 2026./ AP

Cuándo y por dónde será el recorrido

La cita está programada para el sábado 27 de junio de 2026. Aunque el horario oficial de salida aún no ha sido anunciado, tradicionalmente los asistentes comienzan a concentrarse entre las 9:00 y las 10:00 horas en el punto de reunión establecido.

El arranque de la movilización será en el Ángel de la Independencia, desde donde los contingentes avanzarán por Paseo de la Reforma hasta llegar al Zócalo capitalino. El trayecto contempla aproximadamente cuatro kilómetros de recorrido a través de algunas de las avenidas más emblemáticas de la Ciudad de México.

La movilización busca promover la igualdad, el respeto y la inclusión de las personas de la diversidad sexual y de género./ AP
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