Matías Almeyda aclara el futuro de Esteban Andrada: “Andrada sigue”

El futuro de Esteban Andrada en Rayados de Monterrey parecía quedar en el aire durante la presentación de Matías Almeyda como nuevo director técnico del club. En una de sus primeras conferencias de prensa, el estratega argentino fue cuestionado sobre la situación del arquero y de Anthony Martial, generando una respuesta que sorprendió a los aficionados albiazules.

En primera instancia, Almeyda entendió que le preguntaban por los jugadores con los que no contaba para el siguiente torneo y respondió afirmativamente, dando a entender que ninguno de los dos seguiría en la institución.

Sin embargo, minutos más tarde, Walter Erviti intervino para aclarar la situación y corregir la respuesta inicial del entrenador. Tras la precisión, Almeyda confirmó que Esteban Andrada sí forma parte de sus planes para la próxima temporada.

Almeyda ratifica a Andrada pese a la competencia en la portería

La continuidad de Andrada había sido objeto de especulación durante las últimas semanas debido a los movimientos realizados por Rayados en la posición de guardameta.

Durante la ausencia del argentino, Luis "Mochis" Cárdenas y Santiago Mele tuvieron actividad bajo los tres postes, aunque ninguno logró adueñarse completamente de la titularidad.

Luis Cárdenas (Clausura 2026)

Estadística Registro Partidos jugados 15 Goles recibidos 20 Porterías en cero 4 Penales detenidos 33%

Santiago Mele (Clausura 2026)

Estadística Registro Partidos jugados 2 Goles recibidos 4 Porterías en cero 0 Penales detenidos 0%

En la Concacaf Liga de Campeones 2026, ambos también tuvieron participación.

Luis Cárdenas l IMAGO7

Concacaf Liga de Campeones 2026

Jugador PJ GC Porterías a cero Penales detenidos Luis Cárdenas 1 1 0 0% Santiago Mele 3 2 1 0%

Mientras que en el Apertura 2025, Mele fue quien acumuló mayor actividad.

Jugador PJ GC Porterías a cero Luis Cárdenas 2 4 0 Santiago Mele 15 25 4

Santiago Mele l IMAGO7

La última aparición de Andrada terminó en polémica

La situación de Andrada también estuvo marcada por un episodio disciplinario. Lo último que se supo del guardameta argentino fue la sanción recibida tras ser expulsado en el duelo entre Huesca y Real Zaragoza.

Esteban Andrada, jugador de Zaragoza | @centregoals

El arquero fue castigado con 13 partidos de suspensión después de golpear a un futbolista rival durante el encuentro, una acción que generó polémica en el futbol español.

Pese a ello, Matías Almeyda dejó claro que sigue considerando a Andrada dentro de su proyecto para Rayados. Ahora quedará por verse si el argentino logra recuperar la titularidad en una posición donde la competencia se ha intensificado durante los últimos meses.