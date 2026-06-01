Matías Almeyda aclara el futuro de Esteban Andrada: “Andrada sigue”
El futuro de Esteban Andrada en Rayados de Monterrey parecía quedar en el aire durante la presentación de Matías Almeyda como nuevo director técnico del club. En una de sus primeras conferencias de prensa, el estratega argentino fue cuestionado sobre la situación del arquero y de Anthony Martial, generando una respuesta que sorprendió a los aficionados albiazules.
En primera instancia, Almeyda entendió que le preguntaban por los jugadores con los que no contaba para el siguiente torneo y respondió afirmativamente, dando a entender que ninguno de los dos seguiría en la institución.
Sin embargo, minutos más tarde, Walter Erviti intervino para aclarar la situación y corregir la respuesta inicial del entrenador. Tras la precisión, Almeyda confirmó que Esteban Andrada sí forma parte de sus planes para la próxima temporada.
Almeyda ratifica a Andrada pese a la competencia en la portería
La continuidad de Andrada había sido objeto de especulación durante las últimas semanas debido a los movimientos realizados por Rayados en la posición de guardameta.
Durante la ausencia del argentino, Luis "Mochis" Cárdenas y Santiago Mele tuvieron actividad bajo los tres postes, aunque ninguno logró adueñarse completamente de la titularidad.
Luis Cárdenas (Clausura 2026)
Estadística
Registro
Partidos jugados
15
Goles recibidos
20
Porterías en cero
4
Penales detenidos
33%
Santiago Mele (Clausura 2026)
Estadística
Registro
Partidos jugados
2
Goles recibidos
4
Porterías en cero
0
Penales detenidos
0%
En la Concacaf Liga de Campeones 2026, ambos también tuvieron participación.
Concacaf Liga de Campeones 2026
Jugador
PJ
GC
Porterías a cero
Penales detenidos
Luis Cárdenas
1
1
0
0%
Santiago Mele
3
2
1
0%
Mientras que en el Apertura 2025, Mele fue quien acumuló mayor actividad.
Jugador
PJ
GC
Porterías a cero
Luis Cárdenas
2
4
0
Santiago Mele
15
25
4
La última aparición de Andrada terminó en polémica
La situación de Andrada también estuvo marcada por un episodio disciplinario. Lo último que se supo del guardameta argentino fue la sanción recibida tras ser expulsado en el duelo entre Huesca y Real Zaragoza.
El arquero fue castigado con 13 partidos de suspensión después de golpear a un futbolista rival durante el encuentro, una acción que generó polémica en el futbol español.
Pese a ello, Matías Almeyda dejó claro que sigue considerando a Andrada dentro de su proyecto para Rayados. Ahora quedará por verse si el argentino logra recuperar la titularidad en una posición donde la competencia se ha intensificado durante los últimos meses.