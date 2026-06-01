Matías Almeyda confirma salida de estrella internacional en su presentación con Rayados

Matías Almeyda llegó hace unos días a la Sultana del Norte y, después de su anunció oficial en redes, fue presentado como el nuevo entrenador de Rayados de Monterrey. El entrenador argentino dio sus primeras palabras como estratega de La Pandilla, en las que aseguró la salida de uno de los fichajes fallidos en la historia del equipo regiomontano: Anthony Martial.

"Son jugadores que finalizan (Esteban Andrada y Martial) ahora y no van a ser parte de lo que viene. Hoy nos presentamos y hay otro grupo, yo empiezo a contar de acá, hacía adelante, lo que está de acá hacía atrás no es mío", afirmó.

Anthony Martial, Rayados | IMAGO7

El 'error' de Esteban Andrada

En primera instancia, Almeyda entendió que le preguntaban por los jugadores con los que no contaba para el siguiente torneo y respondió afirmativamente, dando a entender que ninguno de los dos seguiría en la institución.

Sin embargo, minutos más tarde, Walter Erviti intervino para aclarar la situación y corregir la respuesta inicial del entrenador. Tras la precisión, Almeyda confirmó que Esteban Andrada sí forma parte de sus planes para la próxima temporada.

Esteban Andrada en acción con Rayados | IMAGO7

¿Cuáles fueron los números de Martial en Rayados?

Martial disputó un total de 20 partidos con la camiseta albiazul, números que terminan siendo insuficientes para el impacto que se esperaba de un jugador con experiencia en el futbol europeo. A lo largo de esos encuentros apenas pudo registrar un gol y tres asistencias.

El atacante francés llegó a Monterrey con un importante cartel tras su paso por clubes de alto nivel en Europa, especialmente con el Manchester United. Su incorporación generó ilusión entre la afición de Rayados, que esperaba verlo convertirse en una de las figuras de la Liga MX.