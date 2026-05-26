Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Qué autos deben verificar en junio 2026 en CDMX y de cuánto es la multa?

Las multas por incumplir con la verificación pueden incrementarse por reincidencia./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 17:29 - 26 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
Los vehículos con engomado azul deben concluir la verificación vehicular antes del 30 de junio de 2026 para evitar sanciones económicas

La Ciudad de México mantiene vigente el calendario de verificación vehicular correspondiente al primer semestre de 2026 y durante mayo y junio el trámite obligatorio corresponde a los automóviles con engomado azul y terminación de placas 9 y 0.

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) informó que estos vehículos tendrán como fecha límite el próximo 30 de junio para acudir a cualquiera de los verificentros autorizados y obtener la constancia correspondiente.

Los autos con engomado azul y placas terminadas en 9 y 0 deben verificar antes del 30 de junio en CDMX.

El programa forma parte de las medidas ambientales implementadas en la capital para controlar emisiones contaminantes y supervisar las condiciones mecánicas de los vehículos que circulan diariamente en la ciudad.

Las autoridades capitalinas advirtieron que quienes no realicen el procedimiento dentro del plazo establecido deberán pagar una sanción económica calculada con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente en 2026.

¿Cuánto cuesta no verificar el auto en la CDMX este 2026?

Actualmente, la multa por incumplir con la verificación vehicular asciende a 2,346 pesos, cantidad equivalente a 20 UMA, según los lineamientos aplicados por la Sedema y la Secretaría de Administración y Finanzas capitalina.

Después de cubrir la sanción, el propietario contará con un periodo extraordinario de 30 días naturales para completar el trámite. Sin embargo, si durante ese lapso no logra obtener una constancia aprobatoria, el monto aumentará a 4,692 pesos, equivalente a 40 UMA.

Los propietarios deberán presentar identificación, tarjeta de circulación y comprobantes vigentes para realizar el trámite./ Gobierno de la CDMX

En casos donde persista el incumplimiento, las multas pueden incrementarse nuevamente hasta llegar a 9,384 pesos, cifra correspondiente a 80 UMA.

El costo oficial de la verificación vehicular en 2026 es de 765 pesos y aplica para todos los hologramas disponibles, incluidos “0”, “1”, “2” y “00”. Para realizar el procedimiento es necesario generar una cita previa mediante el portal autorizado de verificentros.

Los automovilistas deberán presentar identificación oficial vigente, tarjeta de circulación actualizada, comprobante de la última verificación y documento que confirme que no existen adeudos de tenencia o infracciones pendientes.

La verificación vehicular es obligatoria para circular sin sanciones en la Ciudad de México./ Pixabay
Lo Último
21:01 Mundial CDMX 2026: Así serán los baños públicos que instalarán en calles principales VIDEO
20:48 “Si yo fuera Efraín, me iría a Europa”: Hugo Sánchez
20:45 Turco Mohamed, la pieza clave para que Raúl Jiménez llegara al Atlético de Madrid
20:36 Hot Sale y Mundial 2026 elevan riesgo de fraudes en internet
20:34 Ángel Reyna tira dardo a Pumas: "Son una afición gris y de equipo chiquito"
20:13 Leyenda del Manchester United llama "burro" a Bruno Fernandes
19:53 BTS en Palacio Nacional: fecha de estreno de su video sobre la visita con Claudia Sheinbaum
19:53 Christian Martinoli aplaude el trabajo y la personalidad de Efraín Juárez
19:47 ¡Ninguno como el El Káiser de Michoacán! Jugadores que ganaron la Champions League, pero nunca pudieron conquistar la Liga MX
19:43 Los Chicos Heyman: Estos han sido los luchadores más destacados bajo la tutulea de Paul Heyman