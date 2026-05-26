¿Qué autos deben verificar en junio 2026 en CDMX y de cuánto es la multa?

La Ciudad de México mantiene vigente el calendario de verificación vehicular correspondiente al primer semestre de 2026 y durante mayo y junio el trámite obligatorio corresponde a los automóviles con engomado azul y terminación de placas 9 y 0.

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) informó que estos vehículos tendrán como fecha límite el próximo 30 de junio para acudir a cualquiera de los verificentros autorizados y obtener la constancia correspondiente.

Los autos con engomado azul y placas terminadas en 9 y 0 deben verificar antes del 30 de junio en CDMX.

El programa forma parte de las medidas ambientales implementadas en la capital para controlar emisiones contaminantes y supervisar las condiciones mecánicas de los vehículos que circulan diariamente en la ciudad.

Las autoridades capitalinas advirtieron que quienes no realicen el procedimiento dentro del plazo establecido deberán pagar una sanción económica calculada con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente en 2026.

¿Cuánto cuesta no verificar el auto en la CDMX este 2026?

Actualmente, la multa por incumplir con la verificación vehicular asciende a 2,346 pesos, cantidad equivalente a 20 UMA, según los lineamientos aplicados por la Sedema y la Secretaría de Administración y Finanzas capitalina.

Después de cubrir la sanción, el propietario contará con un periodo extraordinario de 30 días naturales para completar el trámite. Sin embargo, si durante ese lapso no logra obtener una constancia aprobatoria, el monto aumentará a 4,692 pesos, equivalente a 40 UMA.

Los propietarios deberán presentar identificación, tarjeta de circulación y comprobantes vigentes para realizar el trámite./ Gobierno de la CDMX

En casos donde persista el incumplimiento, las multas pueden incrementarse nuevamente hasta llegar a 9,384 pesos, cifra correspondiente a 80 UMA.

El costo oficial de la verificación vehicular en 2026 es de 765 pesos y aplica para todos los hologramas disponibles, incluidos “0”, “1”, “2” y “00”. Para realizar el procedimiento es necesario generar una cita previa mediante el portal autorizado de verificentros.

Los automovilistas deberán presentar identificación oficial vigente, tarjeta de circulación actualizada, comprobante de la última verificación y documento que confirme que no existen adeudos de tenencia o infracciones pendientes.