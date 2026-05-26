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¿Qué día finaliza el Hot Sale 2026? Esto debes saber

Especialistas recomiendan comparar precios y verificar sitios oficiales antes de comprar en línea.
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 16:37 - 26 mayo 2026
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Miles de promociones, descuentos y meses sin intereses seguirán activos durante varios días en tiendas en línea y comercios participantes

El Hot Sale 2026 ya comenzó en México y nuevamente se convirtió en uno de los eventos comerciales más importantes del comercio electrónico en el país. Durante esta edición, cientos de marcas nacionales e internacionales participan con promociones especiales, rebajas y facilidades de pago en distintas categorías.

La campaña arrancó oficialmente durante los primeros minutos del lunes 25 de mayo y permanecerá activa hasta el martes 2 de junio, periodo en el que millones de consumidores podrán aprovechar descuentos en tecnología, moda, viajes, electrodomésticos, supermercados y artículos para el hogar.

La iniciativa es organizada por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), organismo encargado de impulsar el crecimiento del comercio digital en México y fomentar las compras a través de plataformas electrónicas.

Miles de consumidores aprovechan ofertas en línea durante una de las campañas comerciales más importantes del país./ RS

De acuerdo con información difundida por la propia campaña, las promociones en línea comenzaron desde las 00:00 horas del 25 de mayo, ya que la mayoría de las tiendas habilitaron sus descuentos desde la medianoche.

¿Hasta qué hora seguirán las ofertas del Hot Sale 2026?

Las ofertas digitales estarán disponibles hasta las 23:59 horas del martes 2 de junio, momento en que concluirá oficialmente la edición 2026 del Hot Sale en plataformas de comercio electrónico y aplicaciones participantes.

En el caso de algunas tiendas físicas que decidieron sumarse con promociones especiales, los descuentos dependerán del horario habitual de operación de cada establecimiento, por lo que varias sucursales mantendrán beneficios hasta el cierre de actividades del último día.

Tecnología, moda y viajes son algunas de las categorías con mayores descuentos en el Hot Sale 2026./ Pixabay

Para este año se espera la participación de más de 700 marcas, además de miles de ofertas disponibles en categorías como celulares, pantallas, ropa, calzado, muebles, viajes, videojuegos y electrodomésticos.

Especialistas en comercio electrónico recomiendan a los consumidores comparar precios antes de realizar cualquier compra, revisar la autenticidad de los sitios web y evitar ingresar datos bancarios en páginas sospechosas para prevenir fraudes digitales.

Otra de las recomendaciones más importantes es verificar promociones bancarias, ya que muchas instituciones financieras ofrecen bonificaciones adicionales, meses sin intereses y descuentos extra al pagar con determinadas tarjetas.

Las promociones digitales estarán activas hasta las 23:59 horas del último día del Hot Sale./ Pixabay
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