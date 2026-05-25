Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

SEP confirma último puente de mayo: ¿cuándo no habrá clases?

Alumnos de preescolar, primaria y secundaria tendrán un puente de tres días antes del cierre del ciclo escolar 2025-2026./
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 15:57 - 25 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
a SEP confirmó que el viernes 29 de mayo de 2026 se suspenderán las clases para alumnos de educación básica por sesión del Consejo Técnico Escolar

Millones de estudiantes y maestros en México podrán disfrutar de un nuevo fin de semana largo antes de que concluya el ciclo escolar 2025-2026. La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el viernes 29 de mayo sí se mantendrá la suspensión de clases contemplada en el calendario oficial.

El descanso aplicará para escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional en niveles de preescolar, primaria y secundaria. La suspensión se debe a la realización del Consejo Técnico Escolar (CTE), actividad que forma parte de la planeación académica mensual de los planteles de educación básica.

El Consejo Técnico Escolar obligará a suspender actividades escolares en planteles de educación básica de todo el país./ Pixabay

Al unirse con el sábado 30 y domingo 31 de mayo, alumnos y docentes tendrán un puente de tres días, uno de los últimos descansos largos antes del cierre oficial del ciclo escolar y del inicio de las vacaciones de verano.

Aunque en semanas recientes circularon versiones sobre posibles modificaciones al calendario escolar y un eventual ajuste a las vacaciones, la SEP decidió mantener las fechas originalmente establecidas para la mayoría de los estados del país.

¿Quiénes descansan el viernes 29 de mayo?

De acuerdo con el calendario vigente de la SEP, la suspensión de actividades escolares beneficiará a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, así como a maestros y personal docente de educación básica.

Sin embargo, el descanso no será aplicable para el resto de trabajadores en México, ya que el viernes 29 de mayo no está considerado como día feriado oficial dentro de la Ley Federal del Trabajo (LFT). Por ello, las actividades laborales continuarán de manera normal en oficinas, empresas y comercios.

La SEP mantendrá sin cambios el calendario escolar y confirmó que las vacaciones de verano iniciarán tras el fin de clases del 15 de julio./ SEP

Las clases se suspenderán debido a la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, organismo integrado por directivos, docentes y personal educativo encargado de revisar estrategias pedagógicas, avances académicos y temas administrativos relacionados con cada plantel.

SEP mantiene calendario escolar rumbo al cierre del ciclo 2026

La SEP también confirmó que el próximo descanso escolar después del puente de mayo será el viernes 26 de junio, fecha en la que se realizará la última sesión del Consejo Técnico Escolar correspondiente al actual ciclo escolar.

Además, la dependencia federal informó que el registro de calificaciones del tercer trimestre está programado para el 3 de julio de 2026, mientras que el último día de clases para alumnos de educación básica será el miércoles 15 de julio de 2026.

La suspensión de clases del 29 de mayo no aplica como día feriado oficial para trabajadores en México./ RS
Lo Último
19:00 Hoy No Circula martes 26 de mayo de 2026: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex
18:53 Presidente de Pumas, Luis Raúl González respalda a Efraín Juárez tras la derrota en la Final
18:50 Futbol de estufa Apertura 2026: altas, bajas y rumores de la Liga MX
18:46 Mundial 2026: Estos son los convocados de la Liga MX a la Copa del Mundo
18:38 Clash in Italy: Día, horario y cartelera del próximo PLE de WWE
18:35 ¡Enorme, Messi! El gran gesto de La Pulga con un fanático
18:30 ¡Enorme, Messi! El gran gesto de La Pulga con un fanático
18:29 Puerto Morelos: el destino del Caribe Mexicano que combina playas, arrecifes y tranquilidad
18:23 Cruz Azul: Los 5 momentos más destacados de La Máquina en el Clausura 2026
17:36 Liga MX Femenil rompe récord y se convierte en la más vista del mundo