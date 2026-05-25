SEP confirma último puente de mayo: ¿cuándo no habrá clases?

Millones de estudiantes y maestros en México podrán disfrutar de un nuevo fin de semana largo antes de que concluya el ciclo escolar 2025-2026. La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el viernes 29 de mayo sí se mantendrá la suspensión de clases contemplada en el calendario oficial.

El descanso aplicará para escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional en niveles de preescolar, primaria y secundaria. La suspensión se debe a la realización del Consejo Técnico Escolar (CTE), actividad que forma parte de la planeación académica mensual de los planteles de educación básica.

El Consejo Técnico Escolar obligará a suspender actividades escolares en planteles de educación básica de todo el país./ Pixabay

Al unirse con el sábado 30 y domingo 31 de mayo, alumnos y docentes tendrán un puente de tres días, uno de los últimos descansos largos antes del cierre oficial del ciclo escolar y del inicio de las vacaciones de verano.

Aunque en semanas recientes circularon versiones sobre posibles modificaciones al calendario escolar y un eventual ajuste a las vacaciones, la SEP decidió mantener las fechas originalmente establecidas para la mayoría de los estados del país.

¿Quiénes descansan el viernes 29 de mayo?

De acuerdo con el calendario vigente de la SEP, la suspensión de actividades escolares beneficiará a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, así como a maestros y personal docente de educación básica.

Sin embargo, el descanso no será aplicable para el resto de trabajadores en México, ya que el viernes 29 de mayo no está considerado como día feriado oficial dentro de la Ley Federal del Trabajo (LFT). Por ello, las actividades laborales continuarán de manera normal en oficinas, empresas y comercios.

La SEP mantendrá sin cambios el calendario escolar y confirmó que las vacaciones de verano iniciarán tras el fin de clases del 15 de julio./ SEP

Las clases se suspenderán debido a la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, organismo integrado por directivos, docentes y personal educativo encargado de revisar estrategias pedagógicas, avances académicos y temas administrativos relacionados con cada plantel.

SEP mantiene calendario escolar rumbo al cierre del ciclo 2026

La SEP también confirmó que el próximo descanso escolar después del puente de mayo será el viernes 26 de junio, fecha en la que se realizará la última sesión del Consejo Técnico Escolar correspondiente al actual ciclo escolar.

Además, la dependencia federal informó que el registro de calificaciones del tercer trimestre está programado para el 3 de julio de 2026, mientras que el último día de clases para alumnos de educación básica será el miércoles 15 de julio de 2026.