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Empelotados

Andrés Vaca dedica la décima de Cruz Azul a Paco Villa y conmueve hasta las lágrimas a Tito Villa

Cruz Azul Campeón | IMAGO7
Cruz Azul Campeón | IMAGO7
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 16:26 - 25 mayo 2026
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El narrador de TUDN recordó a uno de los aficionados más emblemáticos de La Máquina durante la transmisión del campeonato

La obtención de la décima estrella de Cruz Azul dejó imágenes de celebración, pero también momentos cargados de sentimiento. Durante la transmisión del partido, Andrés Vaca aprovechó el cierre del encuentro para dedicar unas palabras a Paco Villa, histórico narrador y reconocido seguidor de La Máquina.

El gesto tomó relevancia porque ocurrió justo cuando el equipo cementero confirmaba el campeonato y desataba la euforia entre jugadores, aficionados y quienes siguieron el encuentro desde la televisión.

Un recuerdo para alguien que vivió intensamente a Cruz Azul

En medio de la narración, Andrés Vaca hizo una mención especial para quienes esperaron durante años volver a ver campeón al club y ya no pudieron estar presentes para celebrarlo.

Entre esos recuerdos apareció el nombre de Paco Villa, quien además de construir una larga trayectoria en televisión, siempre mostró públicamente su cariño y cercanía con Cruz Azul, convirtiéndose en una figura muy identificada con la afición celeste.

Tito Villa no pudo contener la emoción

El homenaje tuvo una reacción inmediata dentro de la misma transmisión. Emanuel “Tito” Villa, exdelantero del club y analista, se mostró visiblemente conmovido mientras escuchaba el mensaje dedicado a Paco.
La conquista del Clausura 2026 significó un nuevo capítulo para Cruz Azul, que alcanzó su décimo título de Liga MX y volvió a celebrar con su afición.

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