Andrés Vaca dedica la décima de Cruz Azul a Paco Villa y conmueve hasta las lágrimas a Tito Villa

La obtención de la décima estrella de Cruz Azul dejó imágenes de celebración, pero también momentos cargados de sentimiento. Durante la transmisión del partido, Andrés Vaca aprovechó el cierre del encuentro para dedicar unas palabras a Paco Villa, histórico narrador y reconocido seguidor de La Máquina.

El gesto tomó relevancia porque ocurrió justo cuando el equipo cementero confirmaba el campeonato y desataba la euforia entre jugadores, aficionados y quienes siguieron el encuentro desde la televisión.

Un recuerdo para alguien que vivió intensamente a Cruz Azul

En medio de la narración, Andrés Vaca hizo una mención especial para quienes esperaron durante años volver a ver campeón al club y ya no pudieron estar presentes para celebrarlo.

Entre esos recuerdos apareció el nombre de Paco Villa, quien además de construir una larga trayectoria en televisión, siempre mostró públicamente su cariño y cercanía con Cruz Azul, convirtiéndose en una figura muy identificada con la afición celeste.

Tito Villa no pudo contener la emoción