Carlos Hermosillo denuncia "brutal" agresión en la Final entre Cruz Azul y América

Siguen saliendo noticias posteriores a que se haya jugado la Gran Final del Clausura 2026, esta vez con Carlos Hermosillo, uno de los ídolos celestes más recordados a lo largo de la historia.

Lo que 'El Grandote de Cerro Azul' dijo en esta ocasión, fue respecto a la asistencia al Estadio Olímpico Universitario, en donde asegura fueron agredidos algunos de sus amigos que se dieron cita para ver el compromiso de la Final.

Carlos Hermosillo | MEXSPORT

¿Qué sucedió en la casa de los Pumas?

Carlos Hermosillo aprovechó sus redes sociales para hablar acerca de un problema que se suscitó en el estadio en el que se llevó a cabo la final, comenzando por hacer énfasis en que el comportamiento mostrado por los aficionados celestes fue muy bueno.

Sin embargo, la siguiente parte del video, fue ocupada para mencionar que de manera desafortunada, también tenía que evidenciar que unos amigos que se dieron cita en el estadio fueron agredidos "brutalmente", mandándolos al hospital, con una chica incluida dentro de las víctimas.

Es una pena que hayan agredido a aficionados de Cruz Azul anoche en el Olímpico Universitario.



Es terrible que hayan agredido a quien sea, pero además golpearon a una mujer. Pero lo más penosa es que ni la Federación, ni el Gobierno de la CDMX, ni la Delegación, ni las… pic.twitter.com/TkhvTmZcx4 — Carlos Hermosillo (@CHermosillo27) May 25, 2026

El exjugador de Cruz Azul, también ha querido dejar claro que esto es algo que no debe pasar en ningún estadio del futbol mexicano ni del mundo, pues actualmente considera "un peligro" el acudir a cualquier inmueble en México para poder apreciar un partido al cual has decidido ir. También argumenta que aunque las autoridades vieron de frente lo ocurrido, decidieron no hacer nada.

Es por ello que él intenta que el mensaje que está dando a través de redes, sirva de algo y que puedan hacer pagar a los responsables.

¿Hermosillo provoca a los demás?

Algunos de los comentarios en el video de Carlos Hermosillo lo 'atacan', y es que desde que comenzó hasta que terminó su participación en el programa de La Última Palabra, no paró de burlarse de Alex Blanco, reconocido fanático de Pumas.

Con comentarios como "la niña está triste", "les ganamos otra copita en su estadio" y algunos más, un sector de los usuarios de X creen que para pedir respeto, primero el exjugador mexicano tendría que mostrarlo.