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Futbol

¿Qué pasará con Santi Giménez? AC Milan despide a Allegri y a directiva por "fracaso inequívoco" en Serie A

Massimiliano Allegri con AC Milan en la Serie A | AP
Massimiliano Allegri con AC Milan en la Serie A | AP
Associated Press (AP) 17:21 - 25 mayo 2026
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El propietario del equipo, RedBird, hizo una limpieza total un día después de que el no clasificó a Champions League

El AC Milan despidió al entrenador Massimiliano Allegri y al director ejecutivo Giorgio Furlani el lunes después de lo que consideró “un fracaso inequívoco” de la temporada 2025-26 en la Serie A.

El propietario del equipo, RedBird, hizo una limpieza total un día después de que el Milan no logró acceder a la próxima Champions League por un punto, tras desperdiciar una ventaja de 1-0 y perder en casa 2-1 ante el modesto Cagliari. La Rossoneri fueron despedidos del campo con abucheos por sus propios aficionados.

Jugadores de AC Milan en lamento tras derrota contra Cagliari en Serie A | AP
Jugadores de AC Milan en lamento tras derrota contra Cagliari en Serie A | AP

El Milan pasó gran parte de la Serie A en las dos primeras posiciones y peleando por el título, pero una racha de apenas dos victorias en sus últimos ocho partidos lo hizo caer al quinto puesto el domingo, el último día de la temporada.

“El tramo final fue completamente inconsistente con el rendimiento hasta ese momento, y la decepcionante derrota de anoche en el último partido convirtió la temporada en un fracaso inequívoco”, señaló RedBird en un comunicado.

“Ahora es momento de un cambio y de una reorganización integral de las operaciones futbolísticas. Con efecto inmediato, nos separamos del director ejecutivo Giorgio Furlani, del director deportivo Igli Tare, del entrenador principal Massimiliano Allegri y del director técnico Geoffrey Moncada. Agradecemos a cada uno su arduo trabajo y dedicación al AC Milan durante sus respectivos periodos”. RedBird mantuvo únicamente al asesor especial Zlatan Ibrahimovic.

Allegri regresó al Milan el año pasado con la tarea de devolver a la Rossoneri a la Champions League después de que el equipo terminara octavo en la Serie A la temporada anterior. Allegri dirigió 42 partidos, con un balance de 22 victorias, 10 empates y 10 derrotas.

Massimiliano Allegri con AC Milan en la Serie A | AP
Massimiliano Allegri con AC Milan en la Serie A | AP

Se espera ahora que el socio gerente de RedBird, Gerry Cardinale, trabaje estrechamente con Ibrahimovic para reestructurar el club, incluida la elección de un entrenador, un director ejecutivo y un director deportivo.

“Se harán más anuncios sobre los próximos nombramientos a su debido tiempo, con el objetivo de estar listos y bien preparados para la próxima temporada”, concluyó el comunicado.

Jugadores de AC Milan en lamento tras derrota contra Cagliari en Serie A | AP
Jugadores de AC Milan en lamento tras derrota contra Cagliari en Serie A | AP
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