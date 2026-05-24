¡Qué lujo! Así fue la tremenda asistencia de Santiago Giménez ante el Cagliari

Santiago Giménez terminó su temporada con el AC Milan en la Serie A; sin embargo, el mexicano se despidió con una magistral jugada para asistir en el primer tanto del encuentro ante Cagliari en un partido que terminó con sabor agridulce y lejos de Champions.

Los asistentes todavía no se acomodan cuando una jugada dentro del área pondría al canterano del Cruz Azul con los reflectores tras una asistencia con medio giro para dejar a Alexis Saelemaekers frente al marco y definiría el primero en el marcador.

Milan irá a Europa League l AP

¡ASISTENCIA DE SANTI GIMENEZ! 🇲🇽 🔝



Ya lo gana el Milan a los dos minutos del encuentro 🔥



El mexicano se está metiendo a la Champions League 😱



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¿Cómo fue el partido de la dura derrota?

Cagliari despertaría tras el golpe y Alessandro Deiola sacaba zurdazo; pero, el balón se iba alto por el lado de la izquierda, Gianluca Gaetano remataba desde fuera del área que pasaba desviado. San Siro se mantenía a la expectativa.

Finalmente, al minuto 20 aparecería Gennaro Borrelli. Una segunda jugada tras el tiro de esquina dejaba al atacante italiano dentro del área chica para definir y emparejar los cartones. Antes de la media hora Santiago Giménez empezaba avisar sobre el arco rival con un derechazo pero su remate quedaba en mero intento.

Milan cae ante Cagliari l AP

Alrededor de 10 minutos después nuevamente el mexicano se perdía otra más, sacaba un zurdazo a quemarropa que salía desviado del marco de Caprile. Finalmente, el canterano del Cruz Azul se iría a la banca para la segunda parte.

Ya en la parte complementaria Juan Rodriguez se haría presente con certero cabezazo y el Cagliari le daba la vuelta al marcador para tomarla y ya no soltarla, la visita condenaba al cuadro de Massimiliano Allegri.

Milan cae en San Siro ante Cagliari l AP

¿En qué lugar se quedó el Milan?

Los Rossoneros y Santiago Giménez terminaron como quintos de la clasificación después de que no pudieron mantenerse en la cima, o al menos por debajo del campeón Inter, por varias fechas y quedaron a las orillas con una sola victoria.