¡Piensa en el Mundial! Santi Giménez sigue en preparación con AC Milan

La cuenta regresiva sigue su marca y la Copa del Mundo 2026 está cada vez más cerca. La edición de este año tendrá la ausencia de varias figuras, tanto por lesiones como por selecciones que no clasificaron. En contraste, hay otros jugadores que aceleran su recuperación para pasar el "último corte" y meterse en la convocatoria final de su país.

En el caso de Selección Mexicana, uno de los jugadores que generaron dudas en meses recientes fue Santiago Giménez. Desde mediados del año pasado, el delantero empezó a padecer molestias en el tobillo y finalmente a principios de este año tuvo que someterse a cirugía con AC Milan.

'Santi' Giménez celebra un gol en la Copa Oro 2023 | IMAGO7

Fue hasta un par de meses que 'Bebote' volvió a la actividad, aunque por ahora no ha retomado el ritmo. No obstante, el atacante sigue trabajando con intensidad antes de sumarse a la concentración del Tri, el cual esta semana recibió la llegada de otros legionarios que ya terminaron temporada como Edson Álvarez, Mateo Chávez, Jorge Sánchez, César Montes y Luis Chávez.

Así le ha ido a Santi Giménez tras su lesión

Después de cinco meses sin actividad, Santi volvió a escena en la Jornada 30 de la Serie A, en la victoria 3-2 de Milan contra Torino. Desde entonces, de ocho partidos posibles ha sumado minutos en seis de ellos, con un total de 224 minutos y en los dos últimos, la derrota 2-3 contra Atalanta y la victoria 1-2 frente a Genoa, fue titular.

Johan Vásquez vs Santiago Giménez | AC Milan

Ahora, de cara a la última fecha del campeonato italiano, Santi sigue en preparación. Previo al compromiso ante Cagliari en San Siro, el equipo rossoneri compartió fotografías del entrenamiento, entre las cuales destacó una del mexicano, quien fue de los primeros en aparecer junto con el arquero Mike Maignan.

Locked in for the final matchday pic.twitter.com/L40e74b6nO — AC Milan (@acmilan) May 20, 2026

¿Desde cuándo no juega Santi con la Selección Mexicana?

La última vez que Giménez sumó minutos con el Tri fue el 15 de octubre de 2025, en el amistoso contra la Selección de Ecuador. En dicho compromiso ingresó al minuto 61 en lugar de Germán Berterame, pero tuvo pocas oportunidades de cara al arco.

Aunque estuvo listo a mediados de marzo, no fue tomado en cuenta para los amistosos contra la Selección de Portugal y la de Bélgica, en la pasada Fecha FIFA. Ahora el canterano de Cruz Azul sigue poniéndose en forma para llegar lo mejor posible al torneo de verano.