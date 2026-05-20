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Futbol

"Del Ayer para 100pre": Cruz Azul presenta colección especial por su centenario

Cruz Azul tendrá una nueva colección | CAPTURA DE PANTALLA
Cruz Azul tendrá una nueva colección | CAPTURA DE PANTALLA
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 11:56 - 20 mayo 2026
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La Máquina está por cumplir cien años de existencia y lanzó prendas especiales para conmemorar ese momento

De cara a la Final del Clausura 2026 de la Liga MX, Cruz Azul lanzó una colección especial para celebrar sus cien años. El centenario de la Máquina será el próximo año y por ello el club presentó una colección retro en colaboración con la marca española Colligan, misma que tuvo un impacto inmediato entre los aficionados.

La colección recupera detalles como los primeros escudos que utilizó el club, además que recordó a una figura legendaria como Miguel Marín. Con ello, las prendas mantienen la característica identidad cementera y, sobre todo, apelan a la nostalgia y memoria de uno de los equipos más grandes de México.

Jugadores de Cruz Azul en celebración ante Chivas | MEXSPORT
Jugadores de Cruz Azul en celebración ante Chivas | MEXSPORT

¿Qué precio tendrá la nueva colección?

Esta nueva colección consta de seis prendas diferentes cuyo precio ronda entre los 1,199 y los 2,199 pesos mexicanos. El jersey en recuerdo de Miguel Marín es el objeto de mayor costo y consiste en una especie de sudadera de manga larga, roja, con detalle azul en el cuello y en los puños de la muñeca, con cuatro estrellas en el pecho.

En el mismo precio está una sudadera azul, con detalles blancos en los hombros, mientras que una camiseta azul con detalles blancos tiene un precio de 2,099 pesos, al igual que un jersey blanco con cuello azul y que se amarra con agujeta, como en décadas pasadas. Por último, la colección incluye un pantalón y una chaqueta de la década de los 70's, con valor de 1,199 y 1,499, respectivamente.

Miguel Marín con Cruz Azul| MEXSPORT

Las prendas estarán a la venta en línea a través de tiendacruzazul.mx y coolligan.com, además de presencial en la Tienda de la Noria. Sin embargo, usuarios en redes sociales reportaron que varios de los productos no cargaban al momento de ingresar a los sitios de internet.

¿Cómo surgió Cruz Azul?

Fue en el primer trimestre de 1927 que los trabajadores de la Cooperativa La Cruz Azul S.C.L. tenían la inquietud de participar en béisbol y futbol, que al final fue el deporte elegido. Entre los impulsores estuvieron Guillermo Álvarez Macías y Carlos Garcés, director general y director de acción social, respectivamente.

El equipo fundador de Cruz Azul | X: @cruzazul
El equipo fundador de Cruz Azul | X: @cruzazul

Fue el 22 de marzo que se decidió la creación del equipo y aunque inicialmente solo jugaron partidos al interior, esa fecha quedó como la fecha de inauguración en el Salón de la Fama. Posteriormente, el 22 de mayo de 1927, el equipo jugó su primer partido exterior contra otro equipo y por ello quedó como la fecha oficial de fundación.

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