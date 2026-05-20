Champions League, Copa Oro y Libertadores: el palmarés de la Final Pumas vs Cruz Azul

La Final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul también enfrentará a dos planteles con amplio recorrido en competencias nacionales e internacionales. Ambos equipos cuentan con futbolistas que ya levantaron trofeos en distintas ligas del mundo, aunque el conjunto celeste llega con una plantilla que acumula más campeonatos colectivos, aunque Universidad Nacional tiene jugadores con más títulos fuera de México.

En el caso universitario, el nombre con más trayectoria es el de Keylor Navas. El guardameta costarricense presume un historial con cuatro Mundiales de Clubes, tres Champions League y dos títulos de LaLiga con el Real Madrid, además de múltiples campeonatos en Francia con el Paris Saint-Germain. Su palmarés coloca al arquero como el futbolista más ganador de esta Final del futbol mexicano con 27 campeonatos.

La experiencia de Pumas también se refleja en jugadores como Juninho, quien ganó Copa Libertadores y Brasileirao con el Flamengo, además de conquistar títulos en Azerbaiyán con Qarabag. A ello también se le suman los campeonatos de Álvaro Angulo con Atlético Nacional, equipo de Colombia en el que ganó dos títulos de liga y dos de copa.

Keylor Navas levantando la Champions League con el Real Madrid

El plantel auriazul también cuenta con jugadores que ya conquistaron torneos en distintas regiones del continente. Tony Leone obtuvo la MLS Cup con Los Angeles FC; Pedro Vite levantó títulos en Ecuador con Independiente del Valle, así como en Estados Unidos y Canadá con Vancouver Whitecaps.

De igual manera están Uriel Antuna, Rodrigo López y Jordan Carrillo, quienes ya celebraron campeonatos con la Selección Mexicana. El primero ya fue campeón en un par de ocasiones de la Copa Oro con el Tricolor, mientras que los otros dos ganaron la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Antuna en la Copa Oro con el Tri

Del lado celeste, la base campeona de la CONCACAF Champions Cup fortaleció el historial colectivo del club. Futbolistas como Kevin Mier, Willer Ditta, Gonzalo Piovi y Rodolfo Rotondi llegaron a esta Final después de ganar títulos tanto en México como en Sudamérica. A ello se agrega la experiencia de elementos formados en el club, como Andrés Gudiño y Amaury Morales.

Uno de los jugadores más laureados de Cruz Azul es Carlos Rodríguez. El mediocampista ganó una Liga MX y tres títulos de Concacaf (dos con Rayados y uno con Cruz Azul), además de tres Copas Oro y una Nations League con la Selección Mexicana, para así tener 10 títulos en total a lo largo de su carrera.

Cruz AZul celebrando la Concachampions del 2025 | IMAGO7

También sobresalen Agustín Palavecino y José Paradela, quienes conquistaron campeonatos argentinos con River Plate. Palavecino ganó en total seis campeonatos, pues se coronó un par de veces tanto en la Liga de Argentina, en la Supercopa Argentina y obtuvo el Trofeo de Campeones de Argentina.

Mientras tanto, José Paradela también triunfó en su etapa con los Millonarios. Al igual que Palavecino, el dorsal ‘20’ de La Máquina también ganó dos títulos de Liga de Argentina, una Supercopa de Argentina y un Trofeo de Campeones Argentina.

Agustín Palavecino, ganó seis títulos con River Plate

En ofensiva, Cruz Azul también presume experiencia de campeones. Nicolás Ibáñez obtuvo títulos de Liga MX con Tigres UANL y Pachuca, mientras que Gabriel Fernández ganó campeonatos en Uruguay con Peñarol. A ello se añade el historial de Christian Ebere, campeón Sub 17 con Nigeria y monarca en Uruguay con Club Nacional.

En el balance general, los jugadores de Pumas superan colectivamente a los de Cruz Azul, pues el primero tiene 64, mientras que el otro 61. Sin embargo, del lado del equipo celeste hay más futbolistas que han sido campeones, pues del plantel actual hay 19 elementos con al menos un título, mientras que en Universidad Nacional hay 12.

Nico Ibáñez tras ser campeón con Pachuca | IMAGO7

TÍTULOS DE JUGADORES DE PUMAS

Keylor Navas:

4x Mundial de Clubes (Real Madrid)

3x Champions League (Real Madrid)

2x LaLiga (Real Madrid)

2x Supercopa de Europa (Real Madrid)

1x Supercopa de España (Real Madrid)

3x Ligue1 (Paris Saint Germain)

3x Copa de Francia (Paris Saint Germain)

3x Supercopa de Francia (Paris Saint Germain)

1x Copa de la Liga de Francia (Paris Saint Germain)

1x Concachampions (Saprissa)

4x Liga de Costa Rica (Saprissa)

Nathan Silva

1x Brasileirao (Atlético Mineiro)

1x Supercopa de Brasil (Atlético Mineiro)

Tony Leone

1x MLS Cup (LAFC)

1x Supoorters Shield (LAFC)

Álvaro Angulo

2x Liga de Colombia (Atlético Nacional)

2x Copa de Colombia (Atlético Nacional)

Adalberto Carrasquilla

1x US Open Cup (Houston Dynamo FC)

2x Liga de Panamá (Tauro)

Rodrigo López

1x Juegos Centroamericanos y del Caribe (Selección Mexicana)

Ulises Rivas

2x Liga MX (Santos Laguna)

1x Copa MX (Santos Laguna)

1x Campeón de Campeones (Santos Laguna)

Pedro Vite

1x Liga de Ecuador (Independiente del Valle)

4x Canadian Cup (Vancouver Whitecaps F.C.)

1x Copa Libertadores Sub 20 (Independiente del Valle)

Jordan Carrillo

1x Juegos Centroamericanos y del Caribe (Selección Mexicana)

Uriel Antuna

1x Campeón de Campeones (Cruz Azul)

2x Copa Oro (Selección Mexicana)

Robert Morales

2x Liga MX (Toluca)

Juninho

1x Brasileirao (Flamengo)

1x Copa Libertadores (Flamengo)

1x Campeonato Carioca (Flamengo)

1x Supercopa de Brasil (Flamengo)

1x Derbi de las Américas (Flamengo)

1x Challenger Cup (Flamengo)

1x Copa de Azerbaiyán (Qarabag)

2x Ligas de Azerbaiyán (Qarabag)

TÍTULOS DE JUGADORES DE CRUZ AZUL

Kevin Mier

1x CONCACAF Champions Cup (Cruz Azul)

1x Liga de Colombia (Atlético Nacional)

2x Copa de Colombia (Atlético Nacional)

1x Supercopa de Colombia (Atlético Nacional)

1x Juegos Centroamericanos y del Caribe (Selección de Colombia)

Andrés Gudiño

1x Liga MX (Cruz Azul)

1x CONCACAF Champions Cup (Cruz Azul)

2x Campeón de Campeones (Cruz Azul)

Jesús Orozco Chiquete

1x CONCACAF Champions Cup (Cruz Azul)

1x Copa Oro (Selección Mexicana)

1x CONCACAF Nations League (Selección Mexicana)

Willer Ditta

1x CONCACAF Champions Cup (Cruz Azul)

1x Liga de Colombia (Junior de Barranquilla)

2x Supercopa de Colombia (Junior de Barranquilla)

Gonzalo Piovi

1x CONCACAF Champions Cup (Cruz Azul)

1x Liga Argentina (CA Colón)

1x Trofeo de Campeones Argentina (Racing Club)

1x Supercopa Internacional (Racing Club)

Omar Campos

1x CONCACAF Champions Cup (Cruz Azul)

1x US Open Cup (LAFC)

Carlos Rodriguez

1x Liga MX (Rayados)

3x CONCACAF Champions Cup (2 con Rayados y 1 con Cruz Azul)

1x Copa MX (Rayados)

1x Campeón de Campeones (Cruz Azul)

3x Copa Oro (Selección Mexicana)

1x CONCACAF Nations League (Selección Mexicana)

José Paradela

2x Liga de Argentina (River Plate)

1x Supercopa de Argentina (River Plate)

1x Trofeo de Campeones Argentina (River Plate)

Jeremy Márquez

2x Liga MX (Atlas)

Agustín Palavecino

2x Liga de Argentina (River Plate)

2x Supercopa Argentina (River Plate)

2x Trofeo de Campeones Argentina (River Plate)

Andrés Montaño

1x CONCACAF Champions Cup (Cruz Azul)

Amaury García

1x CONCACAF Champions Cup (Cruz Azul)

Rodolfo Rotondi

1x CONCACAF Champions Cup (Cruz Azul)

1x Recopa Sudamericana (Defensa y Justicia)

Amaury Morales

1x CONCACAF Champions Cup (Cruz Azul)

Luka Romero

1x CONCACAF Champions Cup (Cruz Azul)

Nicolás Ibáñez

2x Liga MX (Tigres y Pachuca)

1x Campeón de Campeones (Tigres)

1x Campeones Cup (Tigres)

Gabriel Fernández

1x CONCACAF Champions Cup (Cruz Azul)

1x Liga de Uruguay (Peñarol)

1x Supercopa de Uruguay (Peñarol)

Christian Ebere

1x Liga de Uruguay (Club Nacional)

1x Copa del Mundo Sub 17 (Selección de Nigeria)

Bryan Gamboa