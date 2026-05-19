¿Arbitraje a modo? Efraín Juárez 'pidió' al árbitro que pitará la Final entre de Liga Mx

La Final del Clausura 2026 de la Liga MX entre Club Universidad y Cruz Azul ya está envuelta en polémica incluso antes del silbatazo inicial. Esto debido a que se dio a conocer las designaciones arbitrales revelando que Daniel Quintero Huitrón será el encargado de llevar el encuentro de Vuelta, siendo un árbitro que Efraín Álvarez 'pidió'.

Efraín Juárez pidió al árbitro

La polémica inició luego de que se viralizara un video protagonizado por el entrenador auriazul, Efraín Juárez, y el árbitro Daniel Quintero Huitrón. El momento ocurrió tras el partido de Vuelta de las Semifinales entre Pumas y Pachuca. Las cámaras de TUDN captaron al estratega universitario acercándose al silbante para reconocer su actuación durante el encuentro.

En las imágenes se escucha a Juárez decirle a Quintero Huitrón: “Ojalá pites la Final. Muy buen trabajo, te lo juro, eh”, mientras ambos coincidían cerca de la zona de fotógrafos al finalizar el compromiso.

Segundos después, cuando el entrenador se dirigía a celebrar con sus jugadores y aficionados, volvió a detenerse para reiterar su comentario hacia el árbitro central. “Ojalá pites tú, te lo juro. Ojalá pites tú porque... espectacular”, expresó el director técnico de Pumas, destacando las decisiones del silbante en el partido.

Daniel Quintero Huitrón en partido de Liga MX | MEXSPORT

Comisión de Árbitros confirma a Daniel Quintero Huitrón para la vuelta de la Final

Días después de aquella conversación, la Comisión de Árbitros dio a conocer las designaciones arbitrales para la Final del Clausura 2026, confirmando la presencia de Daniel Quintero Huitrón en el encuentro decisivo.

La designación del silbante generó reacciones entre aficionados y usuarios en redes sociales, debido a la difusión del video donde el técnico universitario manifestaba su preferencia para que Quintero Huitrón dirigiera el compromiso definitivo por el título.

Daniel Quintero en el partido de la Liga MX entre Cruz Azul vs Xolos | IMAGO7

Antecedente polémico entre Pumas y Cruz Azul en temporada regular

Más allá de las declaraciones de Efraín Juárez, la presencia de Daniel Quintero Huitrón en la Final también tomó relevancia debido a un antecedente reciente entre ambos clubes durante la fase regular del torneo.

En aquel partido, cuando el marcador favorecía 0-2 a Cruz Azul, Quintero Huitrón señaló un penal por un contacto de Willer Ditta sobre Guillermo “Memote” Martínez. La decisión fue reclamada por jugadores y cuerpo técnico celeste, ya que consideraron que la acción no ameritaba la sanción máxima.

Sin embargo, Pumas no fue el único beneficiado pues, minutos más tarde, el silbante expulsó a Nathan Silva en otra jugada que también generó debate, dejando a los universitarios con un hombre menos en la recta final del encuentro.