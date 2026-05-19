La coincidencia que pone al Cruz Azul como próximo campeón de la Liga MX

Ya denle el título a Cruz Azul. Haberse enfrentado al Atlas en la Liguilla pudo haber sido una simple coincidencia… o tal vez fue el destino. Y es que cada vez que los Cementeros han eliminado a los Rojinegros en la Fiesta Grande, terminaron levantando el campeonato.

¿Cuál es la coincidencia?

Cruz Azul y Atlas se han enfrentado en siete ocasiones en la Liguilla del futbol mexicano. Cuatro series fueron para los Rojinegros y tres para los Celestes, pero hay un dato que ilusiona a toda La Noria: en dos de esas tres eliminaciones, Cruz Azul terminó coronándose campeón. Y ahora, otra vez, está en la Final.

La primera ocasión fue en la Temporada 1972-73, cuando ambos clubes se cruzaron en Semifinales. La Máquina se impuso 4-2 a los Tapatíos y avanzó a la Final, donde conquistó su cuarto título de liga tras vencer a León en una serie de desempate a tres partidos.

Afición de Cruz Azul ante Atlas en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Décadas después, en el Invierno 1997, volvieron a encontrarse, ahora en Cuartos de Final. Cruz Azul aplastó 5-1 global a los Zorros y avanzó nuevamente hasta la Final, donde protagonizó una de las series más memorables en la historia del futbol mexicano ante León.

Aquella noche quedó marcada por la imagen de Carlos Hermosillo ensangrentado cobrando el penal de oro que le dio a los Celestes su octava estrella.

Carlos Hermosillo con Cruz Azul | MEXSPORT

¿Misma historia en el Clausura 2026?

Ahora, en el Clausura 2026, Atlas y Cruz Azul se reencontraron en Cuartos de Final y el equipo dirigido por Joel Huiqui terminó imponiéndose 4-2 en el marcador global. Después dejó en el camino a Chivas y selló su boleto a una nueva Final, donde enfrentará a los Pumas.

Christian Ebere en celebración con Cruz Azul contra Atlas en los Cuartos de Final del Clausura 2026 | MEXSPORT

La historia parece jugar del lado celeste. Puede ser una simple estadística o una curiosa coincidencia, pero si Cruz Azul vuelve a coronarse, más de un aficionado cementero comenzará a pedir que Atlas se cruce siempre en su camino cada vez que llegue la Liguilla.