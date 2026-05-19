¡Por los cielos! Reventa de boletos de la Final de Vuelta entre Pumas vs Cruz Azul supera los 40 mil pesos

David Torrijos

La Final de la Obsesión genera altas expectativas, y nadie quiere perdérsela, menos los aficionados de cada uno de los equipos que tienen la ilusión a tope para romper malarias. Por un lado, Pumas que lleva 15 años sin título, y del otro Cruz Azul, que no ha logrado coronar este proyecto con un trofeo de liga. Estos y más ingredientes provocaron la alta demanda por los boletos.

¿Cuánto cuestan los boletos del Pumas vs Cruz Azul en reventa?

Tras la preventa para los tarjetahabientes de Mifel, los precios en la reventa se dispararon y alcanzan hasta los 40 mil pesos en la zona de Planta Baja Numerada, un sector que no es el más exclusivo del inmueble.

Agustín Palavecino y Jordan Carrillo en el partido de Cruz Azul y Pumas | IMAGO 7

En Planta Baja General, los precios están entre los 24 y 26 mil, lo que refleja la alta demanda para una Final entre dos equipos con amplio arrastre en el país. Por otro lado, en Cabecera Norte el costo es de 16 mil.

Los boletos más baratos en reventa son los de la Planta Alta en Pebetero, con un precio de 12 mil pesos en promedio. Se espera que conforme pasen los días, los costos puedan aumentar por la demanda.

Pedro Vite, Pumas vs Cruz Azul | MEXSPORT

Y es que, en la preventa Mifel, las filas virtuales fueron largas, incluso en redes sociales se hizo revuelo por el fuerte interés de ambas aficiones por conseguir boleto para el duelo en el Olímpico Universitario.

Final en CU después de casi 10 años