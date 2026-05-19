‘Lady Racista’ enfrenta posible orden de aprehensión por incumplir medidas judiciales

El nombre de Ximena Pichel, apodada en redes sociales como ‘Lady Racista’, volvió a colocarse entre las principales tendencias luego de que surgieran reportes sobre una posible orden de aprehensión en su contra por presuntamente incumplir parte de las medidas ordenadas por un juez en la Ciudad de México.

La mujer argentina se hizo viral en julio de 2025 después de discutir con un oficial de tránsito en la colonia Hipódromo Condesa, cuando el elemento intentó colocar un inmovilizador a su automóvil debido a que no había pagado el parquímetro.

Autoridades capitalinas revisarían si ‘Lady Racista’ incumplió cursos y medidas contra la discriminación./ RS

Durante el altercado, la mujer lanzó comentarios racistas y clasistas contra el policía, escena que fue grabada y difundida masivamente en redes sociales, provocando indignación y reacciones de autoridades capitalinas.

Tras la viralización del caso, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX inició una investigación que derivó, semanas más tarde, en la vinculación a proceso de Ximena Pichel por el delito de discriminación.

INCUMPLE LADY RACISTA; BUSCARÁN ORDEN de APREHENSIÓN en SU VS

Ximena Pichel no ha tomado las terapias vs discriminación como lo ordenó un juez.

Ante ello, fue citada a audiencia mañana en el @PJCDMX @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX buscarán q el juez ordene encerrarla. pic.twitter.com/KS2DQr6ScR — Carlos Jiménez (@c4jimenez) May 19, 2026

¿Por qué ‘Lady Racista’ podría volver ante las autoridades?

Aunque el proceso penal fue suspendido de manera condicional, la acusada debía cumplir diversas obligaciones establecidas por el juez para conservar ese beneficio legal.

La Fiscalía de CDMX y la SSC buscarían nuevas acciones legales contra Ximena Pichel./ RS

Entre las medidas se encontraba acudir a cursos y pláticas relacionadas con discriminación, realizar servicio comunitario ante el Conapred, firmar periódicamente durante seis meses y no abandonar el país.

También tenía la obligación de ofrecer una disculpa pública al policía afectado y evitar regresar al sitio donde ocurrieron los hechos.

Sin embargo, este martes 19 de mayo trascendió que la mujer presuntamente no habría cumplido con algunas de esas condiciones, particularmente las relacionadas con la capacitación sobre discriminación.

La información fue difundida por el periodista Carlos Jiménez, quien señaló en X que elementos de la Fiscalía capitalina y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) buscarían solicitar una orden de aprehensión.

La audiencia del 20 de mayo definirá su situación

De acuerdo con los reportes, Ximena Pichel fue citada para comparecer nuevamente el miércoles 20 de mayo, fecha en la que las autoridades revisarán si incumplió o no las medidas cautelares impuestas tras su vinculación a proceso.

Hasta el momento, ni la defensa de la acusada ni autoridades de la Ciudad de México han emitido una postura oficial sobre la posible orden de captura.

Días después del escándalo mediático, la mujer difundió una carta pública en la que ofreció disculpas por los comentarios dirigidos al policía.

Ximena Pichel, conocida como ‘Lady Racista’, podría enfrentar una orden de aprehensión por presunto incumplimiento de medidas judiciales./ X