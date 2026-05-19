Cruz Azul analiza protestar por designación del árbitro para la Final ante Pumas

Cruz Azul analiza presentar una protesta por la designación arbitral para la serie definitiva ante la Comisión de Árbitros.

En La Noria existe sorpresa por el nombramiento de Daniel Quintero Huitrón, principalmente por antecedentes recientes del silbante en encuentros donde estuvo involucrada La Máquina y Pumas.

Antecedente en torneo regular

Dentro de la cúpula no entienden la decisión tomada por la Comisión de Árbitros, especialmente por el trabajo realizado por el juez central en el duelo entre Pumas y Cruz Azul, partido que dejó inconformidad dentro de la institución cementera.

Otro de los puntos que genera ruido al interior es el respaldo público que Efraín mostró hacia una designación arbitral en una Final.

Daniel Quintero amonesta a jugador de Cruz Azul en juego ante Pumas | IMAGO7

Ante ello, la dirigencia encabezada por el Ingeniero Víctor Velázquez ya analiza detalladamente todos los antecedentes del árbitro en partidos relacionados con Pumas, buscando entender los criterios que llevaron a su elección para la Gran Final.

Pumas ya revirtió una designación

Cabe señalar que anteriormente Pumas logró vetar una designación arbitral, motivo por el cual consideran válido externar su inconformidad y revisar las opciones que tienen antes de que se dispute la serie por el campeonato.

Quintero Huitrón pitó la Semifinal entre Pumas y Pachuca | IMAGO7