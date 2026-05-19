¿Cómo obtener Liquid Glass en WhatsApp para iPhone? El nuevo diseño transparente

WhatsApp comenzó a habilitar la nueva interfaz “Liquid Glass” para usuarios de iPhone, un rediseño visual inspirado en el nuevo lenguaje gráfico de Apple que cambia la apariencia de chats, menús y barras de navegación.

La actualización ya empezó a desplegarse en algunos dispositivos compatibles con iOS 26 y forma parte de una renovación estética que apuesta por transparencias, efectos de profundidad y elementos flotantes.

De acuerdo con las pruebas compartidas por usuarios y desarrolladores, el nuevo diseño incluye una barra inferior translúcida, botones redondeados y efectos visuales similares al cristal.

WhatsApp lanzó “Liquid Glass”, una nueva interfaz con diseño más moderno y translúcido./ IA

¿Cómo obtener Liquid Glass en WhatsApp para iPhone?

Para acceder a esta nueva apariencia, los usuarios deben contar con la versión más reciente de WhatsApp para iOS y tener instalado iOS 26 o versiones compatibles. Además, el despliegue se realiza de forma gradual, por lo que no aparece al mismo tiempo en todos los dispositivos.

La nueva apariencia de WhatsApp incorpora barras flotantes y un diseño visual similar al cristal en dispositivos Apple.

¿Qué cambia con el nuevo diseño de WhatsApp?

El principal cambio está en la apariencia visual de la aplicación. Ahora algunos elementos muestran transparencias dinámicas y efectos que reaccionan al movimiento del dispositivo.

La barra de navegación inferior luce semitransparente y parece “flotar” sobre el contenido, mientras que los menús y botones presentan un diseño más suave y moderno.

Meta también comenzó a adaptar partes de la interfaz interna de los chats y las reacciones a mensajes para integrarlas al estilo Liquid Glass.

¿Qué es Liquid Glass, el nuevo diseño de Apple?

Liquid Glass es el nuevo lenguaje visual desarrollado por Apple para sus sistemas operativos. Fue presentado oficialmente durante la WWDC 2025 y comenzó a implementarse con iOS 26.

Apple describe esta interfaz como un material digital que combina las “propiedades ópticas del vidrio con una sensación de fluidez”.

El sistema utiliza transparencias, reflejos y capas dinámicas para dar una sensación más profunda e interactiva en aplicaciones y menús del iPhone.

“Liquid Glass” apuesta por una experiencia más limpia y dinámica dentro de la aplicación. / Pixabay

¿Qué iPhone son compatibles con Liquid Glass?

Hasta ahora, el rediseño está ligado a dispositivos capaces de ejecutar iOS 26. Reportes indican que los modelos compatibles comienzan desde el iPhone 11 en adelante.

Sin embargo, aunque el teléfono sea compatible, la activación depende de un despliegue progresivo desde los servidores de WhatsApp, por lo que algunos usuarios podrían tardar más tiempo en recibir la actualización.