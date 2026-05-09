¿Te pueden robar WhatsApp? Esto debes hacer para evitarlo

WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones más usadas en México, pero también en uno de los principales blancos de fraudes digitales. Una de las técnicas más utilizadas por delincuentes consiste en aprovechar el buzón de voz para intentar robar cuentas y acceder a información personal.

La Policía de la Ciudad de México y Meta han emitido recomendaciones para reforzar la seguridad de las cuentas, luego de detectar casos donde ciberdelincuentes obtienen códigos de verificación a través de llamadas que terminan en el correo de voz.

Entre las medidas más importantes destacan cambiar la contraseña predeterminada del buzón de voz, activar la verificación en dos pasos y revisar constantemente los dispositivos vinculados a WhatsApp

WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones más usadas en México. / iStock

¿Cómo pueden robar tu cuenta de WhatsApp usando el buzón de voz?

El método funciona cuando una persona intenta registrar tu número de teléfono en otro dispositivo. Si no respondes la llamada de verificación, el código puede enviarse al buzón de voz.

El problema aparece cuando el correo de voz mantiene un PIN sencillo o incluso el código predeterminado de fábrica, algo que facilita el acceso a delincuentes. Diversos usuarios y expertos en ciberseguridad han advertido sobre este modus operandi desde hace varios años.

En algunos casos, los atacantes logran entrar al buzón, escuchar el código automático y tomar control de la cuenta para pedir dinero, suplantar identidades o acceder a conversaciones privadas.

Así puedes blindar tu buzón de voz

Autoridades recomiendan configurar una contraseña personalizada para evitar accesos no autorizados al correo de voz. Para hacerlo, debes: Entrar a Configuración o Ajustes

Buscar la opción Teléfono o Aplicación de llamadas

Ir a Correo de voz

Seleccionar Cambiar PIN o Contraseña

Los especialistas recomiendan usar un PIN difícil de adivinar y evitar combinaciones simples como “1234” o fechas de cumpleaños. Algunas compañías telefónicas también permiten cambiar o desactivar el buzón de voz directamente desde atención al cliente.

Cambiar el PIN del correo de voz y activar la verificación en dos pasos puede ayudarte a evitar el robo de tu cuenta de WhatsApp. / Pixabay

¿Cómo activar la verificación en dos pasos en WhatsApp?

Otra de las medidas más importantes es activar la verificación en dos pasos, una función de seguridad que agrega un PIN extra cada vez que la cuenta se registra en otro dispositivo. Para activarla: Abre WhatsApp Ve a Ajustes Entra a Cuenta Selecciona Verificación en dos pasos Pulsa Activar Crea un PIN de seis dígitos Agrega un correo electrónico de recuperación Meta también recomienda revisar frecuentemente los dispositivos vinculados y cerrar sesión en aquellos que no reconozcas.

Señales de alerta que no debes ignorar

Expertos recomiendan desconfiar si: Recibes códigos de verificación que no solicitaste

Llegan correos para cambiar tu PIN sin haberlo pedido

WhatsApp muestra que tu número fue registrado en otro dispositivo

Recibes llamadas sospechosas de números desconocidos En esos casos, lo mejor es no compartir códigos, cambiar contraseñas y volver a iniciar sesión inmediatamente.