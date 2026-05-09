La lucha libre está de luto; muere querido gladiador mexicano

La lucha libre mexicana se encuentra de luto tras confirmarse el sensible fallecimiento de Ricardo Pineda Pérez, conocido arriba del cuadrilátero como Ónix, uno de los gladiadores más reconocidos dentro de la escena independiente de Tabasco. Aficionados, promotores y compañeros del pancracio, quienes lamentaron la partida de un luchador identificado por su entrega y pasión sobre el ring.

Durante los últimos meses, el luchador tabasqueño enfrentó una complicada enfermedad cuya naturaleza no fue revelada públicamente. Sin embargo, desde finales de 2025 comenzaron a circular llamados de apoyo para Ricardo Pineda Pérez, incluyendo solicitudes de donación de sangre que buscaban ayudar en su delicado estado de salud.

Ónix necesitaba donadores de sangre l X:TabascoHOY

A pesar de las dificultades físicas que atravesaba, amigos cercanos y compañeros del medio destacaron que Ónix jamás perdió el espíritu combativo que lo caracterizó durante toda su carrera. En cada presentación dentro de la lucha independiente era reconocido por su profesionalismo, disciplina y la intensidad con la que se entregaba al público.

¿Cómo fue la trayectoria de Ónix?

La trayectoria de Ónix estuvo profundamente ligada a la escena luchística tabasqueña, donde logró construir una sólida reputación como uno de los gladiadores más constantes y respetados del circuito local. Su nombre era habitual en funciones independientes celebradas en distintas arenas de la región, convirtiéndose con el paso del tiempo en un referente para nuevas generaciones de luchadores.

Tras darse a conocer la noticia de su fallecimiento, múltiples figuras de la lucha libre independiente expresaron mensajes de despedida y solidaridad hacia la familia de Ricardo Pineda Pérez. A través de redes sociales, aficionados recordaron algunas de sus luchas más emblemáticas y resaltaron la humildad que siempre mostró fuera del encordado.

Aventurero y Ónix l X:quehayenvilla

El último adiós

De acuerdo con diversos reportes, el cuerpo del luchador fue velado en la funeraria del DIF en Villahermosa, donde familiares, amigos y seguidores acudieron para darle el último adiós. El ambiente estuvo marcado por la tristeza, pero también por el reconocimiento hacia la trayectoria de un hombre que dedicó gran parte de su vida al deporte espectáculo.

Ónix en un evento en Tabasco l X:quehayenvilla

La muerte de Ónix es una pérdida importante para la lucha libre independiente del sureste mexicano, especialmente en Tabasco, donde era considerado un auténtico guerrero del pancracio. Su legado permanecerá entre quienes compartieron vestidor con él y entre los aficionados que durante años siguieron su carrera en las arenas locales.