CMLL presenta: Leyendas de la Lucha Libre, los Duelos de Apuesta que Hicieron Historia

El Consejo Mundial de Lucha Libre ha hecho la presentación oficial de los libros Leyendas de la Lucha Libre, los Duelos de Apuesta que Hicieron Historia, dentro de los cuales se contarán más detalles acerca de las luchas más importantes y recordadas en las cuales se apostó alguna 'tapa'.

Las luchas que se verán plasmadas a lo largo de 60 tomos abarcan toda la historia de la lucha libre desde su llegada a México hace 92 años cuando el CMLL llegó al país; en el primer número, el cual ya se encuentra a la venta en puestos de revistas y periódicos, la portada es protagonizada por Místico y Black Warrior, recordando aquella rivalidad de 2006.

Fernando Jesús Torres presentando a los invitados del evento Leyendas de la Lucha Libre | Gina Sánchez

De vuelta a los puestos de la calle

Christian Cymet, asesor del proyecto, presentó en La Rambla junto a Felino, Atlantis, Marcela y Fernando Jesús Torres como conductor del evento, lo que será este proyecto editorial con el cual buscan regresar a la lectura en medios impresos dentro de una actualidad en la que lo digital llegó para quedarse; el también coleccionista de máscaras no dudó en expresar su gratitud por el apoyo brindado a estos libros que se venderán en los siguientes meses.

Por su parte, los luchadores que estuvieron presentes en el evento, platicaron acerca de las luchas que han marcado sus carreras a lo largo de su trayectoria, pues tanto Felino como Atlantis tienen ya más de 40 años en el negocio, lo cual, con palabras de este último, es lo que los ha hecho ganarse el mote de "Leyendas".

Felino Centella, Atlantis y Marcela fueron parte de la presentación oficial | Gina Sánchez

Atlantis tampoco dejó pasar la oportunidad para recordar que a lo largo de su carrera ha ganado nueve incógnitas de rivales importantes, mencionando también que tiene un espacio en su casa en donde están expuestas, pero aclaró que no es un espacio abierto al público, más bien es algo personal.

La lucha más demandante

Si en algo coincidieron tanto Atlantis como Felino, es que la lucha por máscaras no es solamente una más, por el contrario te genera estrés, nerviosismo y no hay manera de "echarse para atrás".

Christian Cymet también fue cuestionado al respecto su experiencia para conseguir fotografías o para mostrar a algunos luchadores que incluso hoy en día trabajen en otras empresas, a lo cual respondió que ha visitado algunos archivos de fotógrafos de lucha libre, aunque a algunos de ellos no los ha podido encontrar, pues no se sabe qué fue de ellos después de generar las imágenes que 'visten' los tomos del proyecto.

El primer tomo ya se vende en los puestos de periódicos | Mauricio Díaz Valdivia

El primer tomo ya está a la venta en puestos de periódicos y revistas. Esta primera edición tiene un costo de $69; sin embargo, el segundo, el cual contiene en la portada a Rayo de Jalisco Jr. y Cien Caras, eleva su precio a $129, pero en la parte trasera de esa segunda edición, menciona que el tercero, con Atlantis y Villano III ya costará $199.90.