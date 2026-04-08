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Lucha

¿Se baja de WrestleMania? La impactante publicación de Stephanie Vaquer que preocupa a la WWE

Stephanie Vaquer ha sido un ejemplo de superación para las mujeres del mundo | wwe.com
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 14:42 - 08 abril 2026
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La primera salió por sus redes sociales a pedir apoyo para resolver unos papeles con el Consulado de Chile que se encuentra en Miami. ¿Está en riesgo su participación para WrestleMania 42?

La Campeona Mundial Pesada de WWE, Stephanie Vaquer, se encuentra con problemas con unos papeles, por lo que acudió al Consulado de Chile que se encuentra en Miami, pero La Primera anunció que tiene problemas para poderlo solucionar.

Las mejores luchas de WrestleMania 42 Noche 1 | WWE

¿Qué fue lo que dijo Vaquer?

La Chilena salió por su X a preguntarles a los fanáticos sobre una duda acerca del Consulado de Chile que se encuentra en Miami. 

Chilenos en USA, ¿soy la única que tiene problemas con @ConsuladoCMiami? Nunca contestan llamadas ni correos y necesito solucionar papeles, ¿qué puedo hacer?

No puedo estar viajando a Miami cada vez que tengo una pregunta…

Según los comentarios de su publicación, varios usuarios compartieron su experiencia: le indicaron que nunca logra comunicarse con el Consulado y le desearon suerte en su trámite. 

Vaquer enfrentará a Liv Morgan en el magno evento de WWE | wwe.com

¿Hay riesgo de perderse WrestleMania? 

Mensaje que preocupó a sus fans, ya que tendrá una participación estelar en WrestleMania 42, donde luchará ante Liv Morgan por su campeonato. Por lo que la preocupación de que se pierda el evento más importante del año puede ser algo adelantado.

Hasta el momento, Stephanie no ha dicho nada más, en espera de que mande un mensaje para tranquilizar a los fanáticos. 

Stephanie Vaquer llegará como campeona a WrestleMania | wwe.com
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