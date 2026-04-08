¿Se baja de WrestleMania? La impactante publicación de Stephanie Vaquer que preocupa a la WWE

La Campeona Mundial Pesada de WWE, Stephanie Vaquer, se encuentra con problemas con unos papeles, por lo que acudió al Consulado de Chile que se encuentra en Miami, pero La Primera anunció que tiene problemas para poderlo solucionar.

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¿Qué fue lo que dijo Vaquer?

La Chilena salió por su X a preguntarles a los fanáticos sobre una duda acerca del Consulado de Chile que se encuentra en Miami.

Chilenos en USA, ¿soy la única que tiene problemas con @ConsuladoCMiami? Nunca contestan llamadas ni correos y necesito solucionar papeles, ¿qué puedo hacer?

No puedo estar viajando a Miami cada vez que tengo una pregunta…

Chilenos en USA, soy la única que tiene problemas con @ConsuladoCMiami ??? Nunca contestan llamadas ni correos y necesito solucionar papeles, que puedo hacer?

No puedo estar viajando a Miami cada vez que tengo una pregunta…… — Stephanie Vaquer (@Steph_Vaquer) April 8, 2026

Según los comentarios de su publicación, varios usuarios compartieron su experiencia: le indicaron que nunca logra comunicarse con el Consulado y le desearon suerte en su trámite.

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¿Hay riesgo de perderse WrestleMania?

Mensaje que preocupó a sus fans, ya que tendrá una participación estelar en WrestleMania 42, donde luchará ante Liv Morgan por su campeonato. Por lo que la preocupación de que se pierda el evento más importante del año puede ser algo adelantado.

Hasta el momento, Stephanie no ha dicho nada más, en espera de que mande un mensaje para tranquilizar a los fanáticos.