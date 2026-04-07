WrestleMania 42: ¿Qué luchadores apuntan a ser la sorpresa de la Vitrina de los Inmortales de WWE?

La cuadragésima segunda edición de WrestleMania está a solo un par de semanas de llevarse a cabo, por lo que los fans ya están a la expectativa de lo que podrá ser dicho evento; sin embargo, los planes creativos no han emocionado a todos, por lo que las nuevas superestrellas podrían ser las que más llamen la atención.

Algunos de los nombres importantes del elenco actual de la empresa han quedado fuera por lesiones completamente inesperadas, o bien, con el paso del tiempo algunos otros nombres se han apartado por haberse retirado; es por ello que las nuevas estrellas tendrán que salir a relucir en este magno evento.

Logo oficial de WrestleMania 42 | wwe.com

¿Quiénes son los luchadores llamados al estrellato?

Sin duda alguna, el primero que hay que mencionar es Oba Femi, pues 'The Ruler' ha acaparado el foco de atención apenas con unos cuantos meses en el roster principal de ambas marcas, pues es uno de los agentes libres de WWE.

El nigeriano excampeón de NXT, será parte de una de las luchas más esperadas de WrestleMania 42 al medirse mano a mano ante Brock Lesnar. La poca atención que ha tenido la lucha de Randy Orton ante Cody Rhodes ha hecho que este combate entre dos de los hombres más grandes y poderosos de la actualidad; una victoria de Oba sobre Lesnar sería un momento inolvidable en la memoria de los fanáticos.

Oba Femi estará presente en su primer WrestleMania | wwe.com

No podemos dejar pasar a Bron Breakker, que aunque la baja que sufrió por una hernia lo ha alejado de los planes principales de Mania, los rumores apuntan a que el 'Perrote' ya se ha recuperado, por lo que ya tendría el alta médica y podría volver a tener actividad, por lo que un regreso para intervenir en la lucha de Seth Rollins ante Gunther no es descabellado.

Mujeres llamadas a la gloria

Stephanie Vaquer vivirá su primer WrestleMania, haciéndolo además en una lucha que la pondrá cara a cara ante una de las villanas por excelencia de la actualidad, pues Liv Morgan la retó después de haber ganado el Royal Rumble Femenino.

Incluso aunque la chilena no ganara para así retener su campeonato mundial de mujeres, su sola presencia en el magno evento la vuelve a poner en el radar de las luchadoras más relevantes del elenco de ambas marcas, aunque del otro lado de las luchas titulares también se puede pensar en un nombre en particular.

Stephanie Vaquer es la principal representante del elenco femenino | wwe.com