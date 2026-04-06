WrestleMania 42: Hora, cartelera y dónde ver la Noche 1 de la Vitrina de los Inmortales de WWE

Con muchos problemas creativos, con baja venta de boletos, con apariciones innecesarias y con uno de los peores caminos al evento que se recuerdan en el tiempo reciente, pero WrestleMania 42 está muy cerca de dar inicio en su fin de semana de dos noches por sexto año consecutivo.

Incluso algunos rumores acerca de una posible salida de Triple H han comenzado a surgir en las últimas horas, así que la responsabilidad de hacer uno de los mejores eventos en la historia ha crecido aún más.

Triple H, director creativo de WWE | wwe.com

Posible cartelera para la Noche 1 de WrestleMania

Aunque realmente no hay una cartelera confirmada para ambos días, los gráficos de las match card y algunos rumores han hecho que se pueda pensar cuál será el orden de combates de la primera noche de la cuadragésima segunda edición de WrestleMania.

Lucha por el campeonato intercontinental femenino: AJ Lee (c) vs Becky Lynch

La revancha de Elimination Chamber, en donde AJ Lee competirá en un WrestleMania después de 11 años, por lo que su aparición es uno de los focos principales de atención, además poniendo en juego una de las preseas más novedosas de la empresa.

AJ Lee defiende su título ante Becky Lynch | wwe.com

Finn Bálor vs Dominik Mysterio

Una rivalidad 'nueva', pero que realmente tiene años de construcción desde la entrada del 'Sucio' Dom a Judgment Day; este podría ser el regreso de Bálor al foco principal de las historias creativas a 10 años de haber sido campeón universal.

Seth Rollins vs Gunther

Una de las pruebas más claras de lo floja y accidentada que ha sido la construcción de rivalidades en este evento, ya que en los planes existía la posibilidad de enfrentar a Rollins con Bron Breakker, pero la lesión del 'Perrote' lo ha impedido, mientras que 'El General del Ring' a pesar de haber retirado a tres leyendas no tenía planes de aparecer hasta hace poco.

Lucha entre dos examigos y compañeros de equipo | wwe.com

Lucha por el campeonato mundial femenino: Stephanie Vaquer (c) vs Liv Morgan

La ganadora del Royal Rumble Femenino 2026 retó a la chilena a una lucha en WrestleMania y así poderse confirmar como "la mejor campeona de todos los tiempos". Esta lucha ha sido construida por medio de insultos a las carreras de ambas; será el primer magno evento para 'La Primera'.

Lucha No Sancionada: Drew McIntyre vs Jacob Fatu

Tras haber perdido el campeonato de WWE, Drew ha buscado encarecidamente vengarse de Jacob por intervenir en su combate ante Cody Rhodes, por lo que han estado peleando en cualquier lugar de las arenas que visitan, desatando que los directivos de la marca azul SmackDown y WWE en general no quieran hacerse cargo de cualquier cosa que les pueda suceder.

Drew vs Jacob en una lucha que no será sancionada por parte de WWE | wwe.com

Lucha por el campeonato indiscutido de WWE: Cody Rhodes (c) vs Randy Orton

Hasta hace pocos días era innegable que este es el evento principal de la primera noche de WrestleMania, y probablemente aún lo sigue siendo, pero con la incorporación de Pat McAfee a la rivalidad entre ambos, dejando de lado su pasado con The Legacy, la gente ya ha perdido un poco el interés.

¿Dónde ver la primera noche de WrestleMania?