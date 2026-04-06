Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Lucha

WrestleMania 42: Hora, cartelera y dónde ver la Noche 1 de la Vitrina de los Inmortales de WWE

El luchador y narrador platicó con RÉCORD sobre su nueva faceta en México
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 23:54 - 05 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Se sigue terminando la espera para el evento de eventos en WWE, aunque con muy poca expectativade parte de los fanáticos

Con muchos problemas creativos, con baja venta de boletos, con apariciones innecesarias y con uno de los peores caminos al evento que se recuerdan en el tiempo reciente, pero WrestleMania 42 está muy cerca de dar inicio en su fin de semana de dos noches por sexto año consecutivo.

Incluso algunos rumores acerca de una posible salida de Triple H han comenzado a surgir en las últimas horas, así que la responsabilidad de hacer uno de los mejores eventos en la historia ha crecido aún más.

Triple H, director creativo de WWE | wwe.com

Posible cartelera para la Noche 1 de WrestleMania

Aunque realmente no hay una cartelera confirmada para ambos días, los gráficos de las match card y algunos rumores han hecho que se pueda pensar cuál será el orden de combates de la primera noche de la cuadragésima segunda edición de WrestleMania.

Lucha por el campeonato intercontinental femenino: AJ Lee (c) vs Becky Lynch

La revancha de Elimination Chamber, en donde AJ Lee competirá en un WrestleMania después de 11 años, por lo que su aparición es uno de los focos principales de atención, además poniendo en juego una de las preseas más novedosas de la empresa.

AJ Lee defiende su título ante Becky Lynch | wwe.com

Finn Bálor vs Dominik Mysterio

Una rivalidad 'nueva', pero que realmente tiene años de construcción desde la entrada del 'Sucio' Dom a Judgment Day; este podría ser el regreso de Bálor al foco principal de las historias creativas a 10 años de haber sido campeón universal.

Seth Rollins vs Gunther

Una de las pruebas más claras de lo floja y accidentada que ha sido la construcción de rivalidades en este evento, ya que en los planes existía la posibilidad de enfrentar a Rollins con Bron Breakker, pero la lesión del 'Perrote' lo ha impedido, mientras que 'El General del Ring' a pesar de haber retirado a tres leyendas no tenía planes de aparecer hasta hace poco.

Lucha entre dos examigos y compañeros de equipo | wwe.com

Lucha por el campeonato mundial femenino: Stephanie Vaquer (c) vs Liv Morgan

La ganadora del Royal Rumble Femenino 2026 retó a la chilena a una lucha en WrestleMania y así poderse confirmar como "la mejor campeona de todos los tiempos". Esta lucha ha sido construida por medio de insultos a las carreras de ambas; será el primer magno evento para 'La Primera'.

Lucha No Sancionada: Drew McIntyre vs Jacob Fatu

Tras haber perdido el campeonato de WWE, Drew ha buscado encarecidamente vengarse de Jacob por intervenir en su combate ante Cody Rhodes, por lo que han estado peleando en cualquier lugar de las arenas que visitan, desatando que los directivos de la marca azul SmackDown y WWE en general no quieran hacerse cargo de cualquier cosa que les pueda suceder.

Drew vs Jacob en una lucha que no será sancionada por parte de WWE | wwe.com

Lucha por el campeonato indiscutido de WWE: Cody Rhodes (c) vs Randy Orton

Hasta hace pocos días era innegable que este es el evento principal de la primera noche de WrestleMania, y probablemente aún lo sigue siendo, pero con la incorporación de Pat McAfee a la rivalidad entre ambos, dejando de lado su pasado con The Legacy, la gente ya ha perdido un poco el interés.

¿Dónde ver la primera noche de WrestleMania?

  • Fecha: Sábado 18 de abril

  • Sede: Allegiant Stadium, Las Vegas

  • Horario: 4:00 PM (tiempo del centro de México)

  • Dónde ver: Netflix

Últimos videos
Lo Último
00:04 Milito pide calma: Chivas va "partido a partido"
00:00 A 66 días del Mundial: el día en que se cayó la portería en el México vs Bulgaria de Estados Unidos 1994
23:54 WrestleMania 42: Hora, cartelera y dónde ver la Noche 1 de la Vitrina de los Inmortales de WWE
23:50 Milito no pone excusas ante posibles bajas por convocatoria mundialista
23:47 Sócrates: Democracia Corinthiana
23:44 Portada RÉCORD 06 de abril de 2026
23:44 Efraín Juárez se siente feliz con Pumas tras dejar ir la victoria ante Chivas
23:14 ¡Hormiga Líder! Así marcha el campeonato de goleo en el Clausura 2026
23:07 Los mejores memes del Chivas contra Pumas que dejaron KO a las redes
22:53 Chivas, primer clasificado a Liguilla del Clausura 2026
Tendencia
1
Empelotados Marc Crosas y David Faitelson tienen nuevo roce por culpa de Emilio Azcárraga
2
Futbol Lucas Ocampos, de Rayados, ofrece disculpas tras gestos a la afición
3
Contra VIDEO: Denuncian a conductor del Metro CDMX en presunto estado inconveniente en Línea 2
4
Futbol Cruz Azul lamenta el fallecimiento de la madre de Víctor Manuel Velázquez
5
Futbol "Nadie es más que nadie": Hormiga González revela quiénes son los líderes de Chivas
6
Futbol Paolo Maldini estalla tras otro fracaso de Italia: "Tres Mundiales fuera es un desastre total"
Te recomendamos
Milito pide calma: Chivas va "partido a partido"
Futbol
06/04/2026
Milito pide calma: Chivas va "partido a partido"
La portería en el México vs Bulgaria tuvo que ser reemplazada | @futbolretroes
Futbol
06/04/2026
A 66 días del Mundial: el día en que se cayó la portería en el México vs Bulgaria de Estados Unidos 1994
WrestleMania 42: Hora, cartelera y dónde ver la Noche 1 de la Vitrina de los Inmortales de WWE
Lucha
05/04/2026
WrestleMania 42: Hora, cartelera y dónde ver la Noche 1 de la Vitrina de los Inmortales de WWE
Milito no pone excusas ante posibles bajas por convocatoria mundialista
Futbol
05/04/2026
Milito no pone excusas ante posibles bajas por convocatoria mundialista
Sócrates: Democracia Corinthiana
Futbol
05/04/2026
Sócrates: Democracia Corinthiana
Portada RÉCORD 06 de abril de 2026
Portada del día
05/04/2026
Portada RÉCORD 06 de abril de 2026