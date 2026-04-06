WrestleMania 42: The Undertaker y Shawn Michaels regalaron la mejor lucha en la Vitrina de los Inmortales de WWE

A pocos días del inicio de WrestleMania 42, los fanáticos de la WWE no solo miran hacia el futuro, sino que también vuelven la vista atrás para recordar algunos de los combates más icónicos en la historia de la llamada Vitrina de los Inmortales. Entre ellos, destaca una batalla que marcó un antes y un después: The Undertaker vs Shawn Michaels en WrestleMania 26.

Este enfrentamiento no fue solo una lucha más dentro del evento, sino un choque de leyendas que llevó la narrativa y el espectáculo al más alto nivel. En juego estaba algo más grande que un triunfo: el legado de dos de los máximos íconos en la historia de la WWE.

The Undertaker vs Shawn Michaels |@wrestling_jazz

The Undertaker vs Shawn Michaels: una historia de obsesión y legado

Por un lado, The Undertaker llegaba con una impresionante racha invicta de 17 victorias en WrestleMania, consolidándose como una figura casi mítica dentro de la empresa. Por el otro, Shawn Michaels, conocido como "Mr. WrestleMania", acumulaba combates memorables, pero tenía una deuda pendiente que lo consumía: derrotar al Enterrador.

La obsesión de Michaels lo llevó a poner en juego su propia carrera con tal de conseguir la victoria. Este elemento elevó la intensidad del combate, convirtiéndolo en una historia digna de Hollywood, donde el todo o nada se sentía en cada segundo dentro del ring.

Ambos luchadores ofrecieron una narrativa impecable, combinando técnica, dramatismo y una conexión única con el público. Cada movimiento contaba una historia, cada caída parecía definitiva y cada reacción del público reflejaba la magnitud del momento.

The Undertaker vs Shawn Michaels |@wrestling_jazz

Un combate épico que definió una era en WrestleMania

Durante la lucha, se vivieron momentos inolvidables: tumbas rompecuellos, patadas biónicas, llaves de rendición y secuencias que mantuvieron a los aficionados al borde de sus asientos. Fue un espectáculo completo que demostró por qué ambos son considerados de los mejores en la historia del wrestling.

El desenlace llegó tras una intensa batalla en la que Shawn Michaels, fiel a su estilo irreverente, desafió una vez más al Undertaker. Sin embargo, el 'Deadman' logró imponerse, alcanzando su victoria número 18 en WrestleMania y consolidando aún más su legado.

La derrota significó el retiro de Shawn Michaels, quien, en un momento cargado de emoción, se levantó para agradecer al público entre lágrimas. Fue una despedida que quedó grabada en la memoria colectiva de los fans.