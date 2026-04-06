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Lucha

¡Leyenda viva! Charlotte Flair celebra sus 40 años como una de las más grandes de WWE

Charlotte Flair, antes de entrar al ring l WWE
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 18:10 - 05 abril 2026
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Hoy es el cumpleaños de una de las luchadoras más históricas de la WWE, una carrera llena de títulos y momentos icónicos

Charlotte Flair celebra su cumpleaños número 40 consolidada como una de las figuras femeninas más importantes en la historia de WWE.

Hija del legendario Ric Flair, Charlotte no solo cargó con el legado, logró igualarlo con una trayectoria impresionante. Es 16 veces campeona mundial, sumando reinados tanto en RAW, SmackDown, NXT y de Divas, convirtiéndose en una de las luchadoras más dominantes de su generación.

Charlotte Flair ha ganado dos en el corto historial de las batallas reales femeninas | wwe.com

Entre sus logros más destacados se encuentran dos victorias en el Royal Rumble, además de haber protagonizado momentos históricos en WrestleMania.

Charlotte fue parte del primer main event femenino en WrestleMania 35, junto a Ronda Rousey y Becky Lynch, marcando un antes y un después en la industria.

Charlotte Flair y Becky Lynch en el cambio de títulos | WWE

Un legado que sigue creciendo

A sus 40 años, Charlotte Flair sigue siendo sinónimo de grandeza dentro del ring. Su presencia, dominio y capacidad para reinventarse la mantienen vigente en la élite de WWE.

Con múltiples campeonatos, momentos icónicos y una carrera llena de historia, “The Queen” continúa construyendo un legado que difícilmente será igualado por las siguientes generaciones por venir. 

Charlotte Flair durante una lucha en WWE | WWE
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